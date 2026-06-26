Σε κατάσταση απόλυτης καταστροφής βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών το βράδυ της Τετάρτης. Οι Αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 235 νεκρούς, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, με τον αριθμό να αυξάνεται διαρκώς.

Σε ειδική ιστοσελίδα για τους αγνοουμένους, οικογένειες αναρτούν φωτογραφίες και στοιχεία αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας να λάβουν κάποια πληροφορία για την τύχη τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Βενεζουέλας, Κάρλος Αλβαράδο, ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 235 νεκρούς, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες. Ο δεύτερος σεισμός εκτιμάται ότι ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Αγώνας διάσωσης για εκατοντάδες εγκλωβισμένους

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να προσεγγίσουν τις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Ο τοπικός πολιτικός Χόρχε Ροντρίγκες δήλωσε ότι περίπου 200 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρρευσαν, με τις ομάδες διάσωσης να δίνουν μάχη με τον χρόνο ώστε να τους εντοπίσουν πριν να είναι αργά.

Παράλληλα, το κύριο αεροδρόμιο της χώρας υπέστη ζημιές και ανεστάλη η λειτουργία του, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις κτιρίων ακόμη και σε περιοχές της Βραζιλίας. Την ώρα των σεισμών, πανικόβλητοι κάτοικοι βγήκαν μαζικά στους δρόμους.

Προειδοποίηση του ΟΗΕ για τεράστια ανθρωπιστική προσπάθεια

Ο ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, προειδοποίησε ότι «οι επόμενες ημέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια» για την υποστήριξη των πληγέντων.

Όπως επισήμανε, ακόμη και πριν από την καταστροφή, σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα είχαν ήδη ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την αντιμετώπιση της κρίσης.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι μαρτυρίες κατοίκων που δηλώνουν ότι έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγες ώρες. Πολλοί αδυνατούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους τους, ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters έχουν καταγραφεί και περιστατικά λεηλασιών.

«Δύο μεγάλες καταστροφές συγκρούστηκαν ταυτόχρονα»

Βενεζουελάνοι που ζουν στο εξωτερικό προσπαθούν απεγνωσμένα να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους στη χώρα.

Η πρώην δημοσιογράφος από τη Βενεζουέλα, Καρίνα Αρτεάγα, η οποία πλέον ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι κατάφερε να επιβεβαιώσει πως η μητέρα της και άλλα μέλη της οικογένειάς της είναι ασφαλή.

Οι σεισμοί σημειώθηκαν έξι μήνες μετά τις αμερικανικές επιδρομές στη χώρα και τη σύλληψη του τότε ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Ερωτηθείσα αν η νέα κυβέρνηση ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση, η Αρτεάγα απάντησε ότι «είναι σαν δύο μεγάλες καταστροφές να συγκρούστηκαν την ίδια στιγμή».

«Πρόκειται για έναν σεισμό που έρχεται να προστεθεί πάνω σε ένα ήδη διαλυμένο και κατεστραμμένο θεσμικό σύστημα. Δεν διαθέτουμε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες πρώτης απόκρισης έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Δεν υπάρχουν εργαλεία, εξοπλισμός, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και όσοι εργάζονται αμείβονται ελάχιστα. Αυτό που υπάρχει είναι το θάρρος και η γενναιοδωρία των ανθρώπων που προσπαθούν να σώσουν ζωές με τα ίδια τους τα χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν προσφέρει πλήρη βοήθεια στη Βενεζουέλα

Κατά τις τελευταίες 24 ώρες πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και στήριξη στη Βενεζουέλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» για τις συνέπειες των σεισμών και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους πληγέντες.

«Το Ιράν στέκεται αλληλέγγυο στον λαό της Βενεζουέλας και είναι έτοιμο να προσφέρει πλήρη βοήθεια», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Deeply saddened by the earthquake in Venezuela. We extend our condolences to the Government and People of Venezuela, especially families of the victims, and wish a swift recovery to the injured.

I.R.Iran stands in solidarity with Venezuelans and is ready to offer full assistance. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 25, 2026

Τον Ιανουάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιδρομές στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον τότε ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αντικαταστάθηκε από την προσωρινή πρόεδρο, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν σε πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρότι έχει συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός και μια αρχική ειρηνευτική συμφωνία, η οριστική και μόνιμη συμφωνία ειρήνης δεν έχει ακόμη επικυρωθεί.

Διασώστες από τη Λατινική Αμερική ενισχύουν τις επιχειρήσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται της στρατιωτικής και ανθρωπιστικής υποστήριξης προς τη Βενεζουέλα μετά τον καταστροφικό σεισμό της Τετάρτης.

Παράλληλα, και άλλες χώρες της περιοχής έχουν δεσμευθεί να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης, μεταξύ αυτών και το Ελ Σαλβαδόρ.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δημοσίευσε εικόνες από την άφιξη διασωστικών ομάδων από το Ελ Σαλβαδόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Όπως ανέφερε, σχεδόν 200 διασώστες έφτασαν μαζί με προμήθειες, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και να προσφέρουν βοήθεια στις οικογένειες που επλήγησαν από τον σεισμό.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η χώρα του θα αποστείλει συνολικά έξι αεροσκάφη στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αποστολής.

Οι γιατροί προειδοποιούν για κατάρρευση του συστήματος υγείας

Η διαχείριση της καταστροφής εξελίσσεται μέσα σε ένα ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο ανθρωπιστικό περιβάλλον, όπως επισημαίνουν γιατροί της Βενεζουέλας.

Ο γιατρός Πέδρο Χαβιέρ Φερνάντες, μέλος της ιατρικής ομάδας Médicos Unidos Venezuela, δήλωσε στο BBC ότι οι οικονομικές και ανθρωπιστικές συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα πριν ακόμη από τους σεισμούς καθιστούν πλέον ακόμη δυσκολότερη την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για μια φυσική καταστροφή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να θυμόμαστε ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μια σύνθετη ανθρωπιστική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, όλα τα νοσοκομεία της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε προμήθειες και φάρμακα, ενώ ακόμη και υπό φυσιολογικές συνθήκες αδυνατούν να παρέχουν επαρκή ιατρική περίθαλψη στους πολίτες. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, όπως τόνισε, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερη και πολύ πιο δύσκολη στη διαχείρισή της σε σύγκριση με άλλες χώρες.

«Τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει»

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και ο γιατρός Φράνκλιν Ροντρίγκες, ο οποίος ταξίδεψε από το Καράκας στην περιοχή Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς.

Μιλώντας στο πρόγραμμα Today του Radio 4, ο δρ Ροντρίγκες ανέφερε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Όπως είπε, το σύστημα υγείας βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση, ενώ τα δύο βασικά νοσοκομεία της πολιτείας έχουν ξεπεράσει κάθε όριο δυνατοτήτων τους.

«Υπάρχει κρίσιμη έλλειψη φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών. Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τον τεράστιο αριθμό των τραυματιών, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο γιατρός.

Ευρωπαϊκές χώρες κινητοποιούνται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

Τη στήριξή τους προς τη Βενεζουέλα εκφράζουν και ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες προχωρούν στην αποστολή εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών σεισμών.

Η Ελβετία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αναπτύξει δεκάδες ειδικούς στη Βενεζουέλα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, η Swiss Rescue Chain, η ελβετική αλυσίδα διάσωσης, αποτελείται από 80 ειδικούς, οκτώ εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης και 18 τόνους εξοπλισμού. Οι ομάδες θα συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για τον εντοπισμό θυμάτων που παραμένουν εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, στη Γερμανία βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την αποστολή επιπλέον βοήθειας. Μεταγωγικό αεροσκάφος προετοιμάζεται στην αεροπορική βάση Βούνστορφ, στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, σχεδόν 50 στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικής Αρωγής της Γερμανίας αναμένεται να αναχωρήσουν για τη Βενεζουέλα το πρωί, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και παροχής βοήθειας στους πληγέντες.