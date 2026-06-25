Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαριστούν τη δολοφονία του 17χρονου Όστιν Μέτκαλφ, με χρήστες να συμμετέχουν σε μια νέα διαδικτυακή τάση που συνοδεύεται από το τραγούδι «Austin Boppers», σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποστηρικτές του 19χρονου Καρμέλο Άντονι, ο οποίος καταδικάστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε 35 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία του Μέτκαλφ, εμφανίζονται σε βίντεο να χορεύουν κρατώντας μαχαίρια και να κάνουν κινήσεις σαν να μαχαιρώνουν τον εαυτό τους, ενώ ακούγεται το συγκεκριμένο τραγούδι.

Οι στίχοι του «Austin Bop», το οποίο ανέβηκε στο Apple Music στις 10 Ιουνίου, μία ημέρα μετά την καταδίκη του Άντονι, περιέχουν αναφορές στον θανάσιμο τραυματισμό του εφήβου. Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μια γυναίκα μιμείται ότι μαχαιρώνεται και στη συνέχεια πνίγεται, ενώ στη λεζάντα αναγράφεται: «Χαρούμενη Juneteenth στην οικογένεια Μέτκαλφ».

Άλλα βίντεο χρησιμοποιούν το ίδιο τραγούδι πάνω από εικόνες και χλευαστικά μηνύματα σε βάρος του 17χρονου. Σε ένα από αυτά εμφανίζεται φωτογραφία από χώρο τελετής κηδείας με τη λεζάντα: «Ο Όστιν ήθελε μια σκηνή… πήρε μία».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από την καταδίκη του Καρμέλο Άντονι για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Ο 19χρονος κρίθηκε ένοχος περίπου έναν χρόνο μετά το περιστατικό, κατά το οποίο μαχαίρωσε τον Όστιν Μέτκαλφ στην καρδιά στη διάρκεια καβγά για μία θέση κάτω από ένα στέγαστρο σε αγώνες στίβου στο Φρίσκο του Τέξας.

Οι υποστηρικτές του Μέτκαλφ χαρακτήρισαν τον Άντονι βίαιο εγκληματία, ενώ όσοι τάχθηκαν στο πλευρό του 19χρονου υποστήριξαν ότι η δίωξή του είχε ρατσιστικά κίνητρα και συγκέντρωσαν περίπου 625.000 δολάρια για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων του.

Η ένταση επεκτάθηκε και στις οικογένειες των δύο πλευρών. Υποστηρικτές του Μέτκαλφ έστειλαν αντίγραφα της νεκρολογίας του εφήβου στο σπίτι όπου διέμενε ο Άντονι όσο βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποστηρικτές του Άντονι προχώρησαν τρεις φορές σε ψευδείς κλήσεις προς τις αστυνομικές αρχές για το σπίτι των γονιών του Μέτκαλφ, αναφέροντας ανύπαρκτα περιστατικά εγκληματικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άσκοπα οι αστυνομικές δυνάμεις.