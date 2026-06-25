Ξεκίνησε η δίκη στο Τσβάιμπρυκεν για τον θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων Σερκάν Τσαλάρ στις αρχές Φεβρουαρίου μετά από επίθεση επιβάτη και το ενδιαφέρον των θεατών και των Μέσων Ενημέρωσης ήταν πολύ μεγάλο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου ARD. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη όχι μόνο με μέλη της οικογένειας του Τσαλάρ, αλλά και με πρώην συναδέλφους του.

Η είσοδος στην αίθουσα του δικαστηρίου ελεγχόταν αυστηρά και υπήρχαν μόνο περίπου 50 θέσεις διαθέσιμες, 20 από τις οποίες προορίζονταν για τον Τύπο.

Τι είπε ο κατηγορούμενος

Όπως σημειώνει η ανταπόκριση «ο 26χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος οδηγήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με χειροπέδες, μίλησε για περίπου μιάμιση ώρα για τη ζωή του. Παραδέχτηκε ότι έκανε τακτική χρήση μαριχουάνας. Είχε εργαστεί σε διάφορες θέσεις, πιο πρόσφατα στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, η σύμβαση εργασίας του εκεί δεν ανανεώθηκε μετά την περίοδο δοκιμασίας. Μίλησε επίσης για προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε από το 2021.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του. Αφού ολοκλήρωσε την προσωπική του κατάθεση, ο 26χρονος Έλληνας πολίτης ζήτησε από τον δικηγόρο του να διαβάσει μια δήλωση, στην οποία ζητούσε συγγνώμη. Ήταν μια στιγμή τυφλής οργής, μια πράξη που τον κρατά ξύπνιο κάθε βράδυ», όπως υποστήριξε. «Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα άλλαζα τα πάντα». Αποδέχτηκε πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Ο Σερκάν είναι εδώ

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κατηγορουμένου, η οικογένεια του θύματος ύψωσε φωτογραφίες του στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό για την οικογένεια να είναι παρούσα στη δίκη, δήλωσε ένας από τους αδελφούς του πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

Καμία ετυμηγορία δεν θα μπορέσει να επαναφέρει τον Σερκάν πίσω, όπως είπαν, αλλά ήθελαν να δείξουν με τις φωτογραφίες ότι το θύμα ήταν επίσης παρών στη δίκη. «Το πνεύμα του είναι εδώ», είπε ο αδελφός.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα που αναδημοσιεύει η Deutsche Welle «μετά την κατάθεση του κατηγορουμένου, προβλήθηκε στο δικαστήριο το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του τρένου. Δείχνει τον Τσαλάρ να ελέγχει την ταυτότητα του κατηγορουμένου. Ακολουθεί μια έντονη συζήτηση – στη συνέχεια ο κατηγορούμενος χτυπάει επανειλημμένα και γρήγορα τον ελεγκτή. Οι άλλοι επιβάτες που ήταν παρόντες προσφέρουν μόνο πολύ διστακτικά βοήθεια στο θύμα. Ενώ παιζόταν το βίντεο, ξέσπασε αναταραχή στην αίθουσα του δικαστηρίου και ένας εκ των παρευρισκομένων απομακρύνθηκε από το δικαστήριο και του επιβλήθηκε πρόστιμο. Αρκετά μέλη της οικογένειας εγκατέλειψαν την αίθουσα του δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος παρακολούθησε το βίντεο αμίλητος και ατάραχος».

Το κρίσιμο ερώτημα στο δικαστήριο

Το ρεπορτάζ εξηγεί ότι «ο 26χρονος κατηγορούμενος κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη. Το δικαστήριο δεν αποδέχτηκε την κατηγορία της εισαγγελίας για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Η φερόμενη αφορμή για την επίθεση ήταν ότι ο 26χρονος δεν μπόρεσε να επιδείξει έγκυρο εισιτήριο κατά τη διάρκεια ελέγχου κομίστρου. Ο θάνατος του Τσαλάρ προκάλεσε σοκ και εκτεταμένη θλίψη σε όλη τη Γερμανία. Στην πόλη καταγωγής του, το Λούντβιγκσχάφεν, περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για μια επιμνημόσυνη δέηση. Εάν καταδικαστεί, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μεταξύ τριών και 15 ετών. Ωστόσο, εάν προκύψουν στοιχεία για πρόθεση ανθρωποκτονίας κατά τη διάρκεια της δίκης, θα μπορούσε επίσης να καταδικαστεί για φόνο – κάτι που θα επιφέρει ισόβια κάθειρξη. Αρκετές δικάσιμες έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες δυόμισι εβδομάδες, με την ολοκλήρωση της δίκης να υπολογίζεται γύρω στις 9 Ιουλίου» καταλήγει το ρεπορτάζ.