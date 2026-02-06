Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας θα βρεθεί ο Έλληνας ο οποίος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου Τούρκο ελεγκτή στη Γερμανία. Ο 26χρονος, ο οποίος διέμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο, έχει ήδη συλληφθεί.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται και η Εισαγγελία αξιολογεί υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει καταθέσεις και το ένταλμα εναντίον του δράστη αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία, καθώς ο άνδρας πέθανε.

Η Εισαγγελία του Τσβαϊμπρίκεν σε σχετική της ανακοίνωση επιβεβαιώνει πως ο 26χρονος δράστης δεν έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο, ούτε είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα την αστυνομία της Γερμανίας.

Επίσης στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως ο 26χρονος ταξίδευε μόνος του – σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για μία παρέα τεσσάρων ατόμων στο τρένο.

Ο ελεγκτής που άφησε την τελευταία του πνοή ήταν χωρισμένος και πατέρας δύο παιδιών, τα οποία ζούσαν μαζί του στην πόλη Λούντβιχσχαφεν της Ρηνανίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο πατέρας του Σερκάν Σ. μόλις άκουσε την τραγική είδηση που αφορούσε τον θάνατο του γιου του υπέστη καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε με επιτυχία.