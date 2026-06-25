Τουλάχιστον 10 οδηγοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού εγκλωβίστηκαν για οκτώ ώρες στον αυτοκινητόδρομο M25 λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης εν μέσω καύσωνα στη Βρετανία, κατά τη διάρκεια του θερμότερου Ιουνίου που έχει καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων «South East Coast» ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε την Τετάρτη σε περιστατικά ατόμων με έντονη αφυδάτωση.

Παράλληλα, η χώρα κατέγραψε τη θερμότερη νύχτα Ιουνίου στην ιστορία της, καθώς οι θερμοκρασίες στο Κάρντιφ δεν έπεσαν κάτω από τους 23,5°C.

Οι επιβάτες τρένων έχουν κληθεί να ταξιδεύουν μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς οι μετακινήσεις επηρεάζονται από σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις, υπό το βάρος «κόκκινου» συναγερμού για τον καιρό.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εκδώσει «κόκκινη» προειδοποίηση για ακραία υψηλές θερμοκρασίες, η οποία εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σόμερσετ και το Σουόνσι, καθώς και προς το Μπέρμιγχαμ, με ισχύ έως και σήμερα. Παράλληλα, η «πορτοκαλί» προειδοποίηση για τη ζέστη στη νοτιοανατολική Αγγλία έχει παραταθεί έως το Σάββατο στις 21:00.

Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 36,1°C στο Γκόσπορτ του Χάμσαϊρ την Τετάρτη, ενώ το ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί τον μήνα Ιούνιο καταρρίφθηκε τέσσερις φορές μέσα σε λίγες ημέρες.

Χιλιάδες μαθητές αναμένεται να παραμείνουν στο σπίτι, καθώς σχολεία σε όλη τη χώρα -μεταξύ των οποίων περίπου 100 στο Σόμερσετ- έκριναν ότι οι συνθήκες στις τάξεις είναι υπερβολικά επικίνδυνες λόγω της ζέστης, σύμφωνα με τον Independent.