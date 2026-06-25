Την πρόθεσή του να ενισχύσει την κρατική παρουσία σε περιοχές όπου κοινωνικές οργανώσεις διατηρούν ισχυρή επιρροή εξέφρασε την Τετάρτη 24 Ιουνίου ο πρόεδρος της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, με επίκεντρο την περιοχή Τσαπάρε, πολιτικό προπύργιο του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες, η οποία θεωρείται μία από τις πλέον ευαίσθητες ζώνες της χώρας.

Η σημερινή κυβέρνηση κατηγορεί τον αυτόχθονα πρώην πρόεδρο Μοράλες ότι ενεθάρρυνε και ενορχήστρωσε τις αντικυβερνητικές μαζικές κινητοποιήσεων των τελευταίων επτά και πλέον εβδομάδων, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση στο κράτος των Άνδεων τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Για επτά εβδομάδες και πλέον, οργανώσεις αυτοχθόνων, συνδικάτα, παραγωγοί κόκας και άλλοι διαδήλωναν κι απέκλεισαν δρόμους απαιτώντας την παραίτηση του Ροδρίγο Πας, στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2025.

Ο κεντροδεξιός αρχηγός του κράτους κήρυξε το Σάββατο κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέτρο με διάρκεια 90 ημερών, το οποίο επέτρεψε την ανάπτυξη της αστυνομίας και του στρατού για να ανοίξουν οι δρόμοι.

«Θα ανακτήσουμε τον έλεγχο σε κάθε περιοχή όπου δεν τον έχουμε σήμερα», είπε ο Ροδρίγο Πας κατά τη διάρκεια επετειακής εκδήλωσης της αστυνομίας.

«Ορισμένοι νομίζουν πως δεν είναι έδαφος της Βολιβίας, αλλά έδαφος κάποιων οργανώσεων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Τσαπάρε και σε συλλογικότητες των κοκαλέρος, των παραγωγών κόκας, σύμφωνα με διευκρίνιση που έκαναν κατόπιν οι υπηρεσίες του στον Τύπο.

Ο πρώην πρόεδρος Μοράλες (2006-2019) έχει καταφύγει στην Τσαπάρε από το 2024, όταν η δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που απορρίπτει.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε προχθές Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Έβο Μοράλες, άλλοτε αγροτοσυνδικαλιστής και κοκαλέρο, προειδοποίησε πως «εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να διατάξει επιχείρηση στην περιοχή, θα έχει προβλήματα», καθώς «είμαστε καλά οργανωμένοι». Τόνισε πως οι υποστηρικτές του θα τον «υπερασπιστούν».

Ακόμη κατηγόρησε την κυβέρνηση Πας, «με όλη αυτή τη νεοφιλελεύθερη και αποικιακή πολιτική», σπρώχνει τη Βολιβία σε «εμφύλιο πόλεμο».

Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει καμιά ημερομηνία για την πιθανή επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας στην Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα του κράτους των Άνδεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.