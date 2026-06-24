Η βρετανική εταιρεία προϊόντων υγιεινής Dettol ζήτησε συγγνώμη μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στην Κίνα μια διαφήμιση για πολυχρηστικό απολυμαντικό προϊόν, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, είχε στόχο να καταδείξει τον σεξισμό, αλλά τελικά προκάλεσε κύμα επικρίσεων και οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαφήμιση διάρκειας πέντε λεπτών, η οποία είχε τη μορφή σύντομου δραματοποιημένου βίντεο, ξεκινούσε με έναν άνδρα που αναζητούσε σύντροφο η οποία να είναι «καθαρή» και «να μην έχει μολυνθεί από άλλους άνδρες». Ωστόσο, προς το τέλος του βίντεο υπήρχε ανατροπή στην πλοκή, καθώς η νέα του σύντροφος τον αντιμετώπιζε για τις μισογυνικές απόψεις του και έβαζε τέλος στη σχέση τους. Στη συνέχεια, η Dettol παρουσιαζόταν ως η λύση απέναντι στους «τοξικούς άνδρες», οι οποίοι παρομοιάζονταν με βακτήρια.

Παρά το μήνυμα που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιδίωκε να περάσει η καμπάνια, η διαφήμιση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο κινεζικό διαδίκτυο. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι αντικειμενοποιεί τις γυναίκες, ενώ άλλοι κάλεσαν σε μποϊκοτάζ των προϊόντων της εταιρείας.

Η Dettol ανακοίνωσε ότι απέσυρε τη διαφήμιση μετά την κατακραυγή και υποστήριξε ότι ο αρχικός σκοπός της ήταν να ασκήσει κριτική στα έμφυλα στερεότυπα. Ωστόσο, ανέφερε ότι αποσπάσματα του βίντεο που κυκλοφόρησαν αργότερα στο διαδίκτυο αλλοίωσαν το βασικό του μήνυμα.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η εταιρεία ανέφερε: «Αναγνωρίζουμε ότι έχει προσβάλει πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε αμέλεια υπήρξε κατά τη δημιουργία και την αξιολόγηση του περιεχομένου της διαφήμισης».

Παράλληλα, η εταιρεία δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας του περιεχομένου της. Υπενθύμισε επίσης ότι ιδρύθηκε με αποστολή να «προστατεύει την υγεία» των οικογενειών, προσθέτοντας ότι «η πραγματική προστασία περιλαμβάνει επίσης τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου και του δικαιώματός του να αντιμετωπίζεται ισότιμα».

Disinfectant brand Dettol has apologised after an advert in China intended to challenge sexism was accused of reinforcing it instead.



Critics said the campaign objectified women, prompting a backlash and calls for a boycott. pic.twitter.com/x2nIn3sxsw



source @AJEnglish pic.twitter.com/L99lxNZkF8 — TREK (@trek_official) June 24, 2026

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στις κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την οργή τους για την προσπάθεια σύνδεσης της «αγνότητας» ενός ανθρώπου με τις απολυμαντικές ιδιότητες των προϊόντων της Dettol.

«Τι απαίσια διαφήμιση. Με άφησε άφωνο», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα Weibo, που συχνά περιγράφεται ως η κινεζική εκδοχή του X.

Άλλος σχολιαστής ανέφερε: «Τι απελπιστική εταιρεία. Τι κάνει η ανώτερη διοίκησή της; Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω ξανά τη Dettol. Υπάρχουν τόσες πολλές μάρκες στην αγορά άλλωστε».

Η Μάνια Κούτσε, η οποία διαχειρίζεται το ενημερωτικό δελτίο Eye on Digital China, χαρακτήρισε την καμπάνια «πραγματικό χάος για μια εταιρεία της οποίας ολόκληρη η δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από την καθαριότητα».

Όπως σημείωσε, «ακόμη κι αν η πρόθεση ήταν να παρουσιαστεί ο ανδρικός χαρακτήρας ως εκείνος που έκανε λάθος, το μήνυμα μεταφέρθηκε τόσο κακά ώστε το αποτέλεσμα ήταν μια θεαματική αποτυχία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dettol, η οποία ανήκει στη βρετανική εταιρεία καταναλωτικών αγαθών Reckitt, βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων στην Κίνα. Πέρυσι είχε δεχθεί έντονη κριτική για άλλη διαφήμιση που περιλάμβανε τη φράση: «Η γυναίκα “επιστράφηκε” λίγο πριν από τον γάμο της, πρέπει να ήταν επειδή δεν ήταν καθαρή».