Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η Τουρκία απέναντι στη συμφωνία συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία, με την Άγκυρα να τη χαρακτηρίζει «παράνομη» και να προειδοποιεί ότι ενδέχεται να διαταράξει τις ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, υποστήριξε ότι η συμφωνία Κύπρου–Γαλλίας συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Κύπρου, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για κίνδυνο «εμπλοκής σε σύγκρουση».

Ο Τούρκος υπουργός επανέφερε τη θέση της Άγκυρας περί ρόλου εγγυήτριας δύναμης στο Κυπριακό.

«Ως Τουρκία μπορούμε να κάνουμε όσα πρέπει»

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι «ως Τουρκία και ως εγγυήτρια δύναμη μπορούμε να κάνουμε όσα πρέπει», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη Λευκωσία και το Παρίσι.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις πρωτοβουλίες στρατιωτικής συνεργασίας που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και κάθε εξέλιξη που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να επηρεάσει την περιφερειακή εξίσωση ασφάλειας.

Παράλληλα, κάλεσε τους παράγοντες της περιοχής να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να εντείνουν τις περιφερειακές εντάσεις και να δίνουν προτεραιότητα στον διάλογο, τη συνεργασία και την κοινή ασφάλεια.

Η Άγκυρα χαρακτηρίζει «παράνομη» τη συμφωνία

Ο Γκιουλέρ επιτέθηκε ευθέως στη συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στη Γαλλία και την Κυπριακή Δημοκρατία, χρησιμοποιώντας την πάγια τουρκική ορολογία περί «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γαλλία δεν διαθέτει ιδιότητα εγγυήτριας δύναμης στην Κύπρο και η συμφωνία αποτελεί «πρωτοβουλία χωρίς νομιμότητα».

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη κίνηση διαταράσσει τις ευαίσθητες ισορροπίες και είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο.

Η τοποθέτηση αυτή ανεβάζει το θερμόμετρο στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Άγκυρα εμφανίζεται να αμφισβητεί ανοιχτά το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάπτει συμφωνίες στρατιωτικής ή αμυντικής συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Προειδοποίηση για «τετελεσμένα» και «εχθρικές ενέργειες»

Ο Γκιουλέρ προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή συμμαχία στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας.

Όπως είπε, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τη δύναμη, τις δυνατότητες και τη βούληση να απαντήσουν σε τετελεσμένα γεγονότα και εχθρικές ενέργειες που, κατά την τουρκική πλευρά, στοχεύουν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Η διατύπωση αυτή αποτελεί ευθεία προειδοποίηση της Άγκυρας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος επιχειρεί να ενισχύσει τις διεθνείς της συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας.

Το Κυπριακό ξανά στο επίκεντρο

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επέμεινε ότι η Τουρκία συνεχίζει να ασκεί τα δικαιώματα και τις ευθύνες της ως εγγυήτρια δύναμη, στη βάση, όπως υποστηρίζει, του διεθνούς δικαίου.

Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια, η ειρήνη και η ευημερία των Τουρκοκυπρίων έχουν «ζωτική σημασία» για την Τουρκία.

Παράλληλα, επιχείρησε να παρουσιάσει την Άγκυρα ως δύναμη που υποστηρίζει την ειρήνη, τη σταθερότητα και τον εποικοδομητικό διάλογο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, η ίδια δήλωση συνοδεύτηκε από σαφείς προειδοποιήσεις ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε εξέλιξη θεωρήσει απειλή για την ασφάλεια του ψευδοκράτους.

Νέο μήνυμα προς Λευκωσία και Παρίσι

Η αντίδραση της Άγκυρας στη συμφωνία Κύπρου–Γαλλίας δείχνει ότι η Τουρκία επιχειρεί να μπλοκάρει πολιτικά και ρητορικά κάθε ενίσχυση της αμυντικής παρουσίας τρίτων χωρών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το μήνυμα του Γιασάρ Γκιουλέρ είναι σαφές: η Τουρκία θεωρεί ότι έχει λόγο και ρόλο σε κάθε εξέλιξη που αφορά την ασφάλεια της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Για τη Λευκωσία, η συμφωνία με τη Γαλλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών της. Για την Άγκυρα, όμως, παρουσιάζεται ως κίνηση που διαταράσσει τις ισορροπίες.

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα κλιμάκωση της ρητορικής έντασης στην περιοχή, με την Κύπρο να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τουρκία και τους ευρωπαϊκούς της εταίρους.