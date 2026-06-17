Εδώ και μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πιστός σύμμαχος, «ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ», σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτό ίσχυε, μέχρι που ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε ότι αυτό που πραγματικά ήθελε ήταν η επιστροφή στα φθηνά καύσιμα, το τέλος του πολέμου και μια συμφωνία με το Ιράν.

Σε εκείνο το σημείο, η συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Νετανιάχου και η αποφασιστικότητά του να επεκτείνει και να παρατείνει τον πόλεμο στο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ ξαφνικά μετατράπηκαν σε πρόβλημα.

«Όταν βασίζεσαι σε έναν φίλο για να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση, χρειάζεσαι πραγματικά ένα σχέδιο σε περίπτωση που αυτός ο φίλος ξεφύγει από τον έλεγχο. Και η ισραηλινή διπλωματία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πρόβλημα», σημειώνει σε ανάλυσή του για το βρετανικό Sky News ο ανταποκριτής του στη Μέση Ανατολή, Άνταμ Πάρσονς.

Πρώτα, γράφει ο Πάρσονς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε τον Νετανιάχου «θεοπάλαβο» και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απλώς εκτελεί τις εντολές του Λευκού Οίκου.

Ακολούθησε μια προεδρική επίπληξη για το γεγονός ότι διέταξε επίθεση στη Βηρυτό, ενώ η συμφωνία με το Ιράν ήταν έτοιμη να υπογραφεί.

Και τώρα, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ σκοτώνει πάρα πολλούς ανθρώπους στον Λίβανο, ότι η Συρία θα ήταν καλύτερος στόχος και, με υπερβολή που προκαλεί έκπληξη ακόμα και για τα δικά του δεδομένα, «χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ».

Εντωμεταξύ, ο Νετανιάχου, ο οποίος, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Sky News, δεν έχει ακόμη δει καν το κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, επιμένει ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στον Λίβανο και ότι, αν και ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν ειλικρινείς συζητήσεις, τις αποφάσεις για την εθνική ασφάλεια τις παίρνει ο ίδιος.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός ηγέτης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει εκλογές αργότερα φέτος, βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια πολιτικά φριχτή επιλογή.

Από τη μία πλευρά, θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει ο Τραμπ, περιορίζοντας τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ και τελικά αποσύροντας τις δυνάμεις του από τον Λίβανο – κάτι που θα διατηρούσε τη σχέση του με τον πρόεδρο, αλλά πιθανότατα θα έβλαπτε τη φήμη του, θα εξαφάνιζε τη λαϊκή του υποστήριξη (πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν τον πόλεμο στον Λίβανο απολύτως δικαιολογημένο), θα ενθάρρυνε τους πολιτικούς του αντιπάλους και θα του κόστιζε τις εκλογές.

Ή μπορεί να παραμείνει αμετακίνητος στις θέσεις του και να θέσει σε κίνδυνο τις σχέσεις του Ισραήλ με τον μοναδικό σχεδόν σύμμαχό του. Κάτι που θα μπορούσε επίσης να του κοστίσει τις εκλογές.

Όλα αυτά με φόντο την ευρεία απογοήτευση στο Ισραήλ, όπου η συμφωνία του Τραμπ θεωρείται καταστροφικό αυτογκόλ που ενθαρρύνει το ιρανικό καθεστώς και δεν συμβάλλει καθόλου στην προστασία του Ισραήλ.