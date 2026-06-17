Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε σε επιχείρηση πλήγματος εναντίον ύποπτου σκάφους που φέρεται να εμπλεκόταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Σε επίσημη ενημέρωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, αναφέρεται ότι οι πληροφορίες έδειχναν πως το σκάφος μετέφερε παράνομες ουσίες και ακολουθούσε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές του διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όπως σημειώνεται, ένας άνδρας που χαρακτηρίστηκε ως «ναρκο-τρομοκράτης» έχασε τη ζωή του, ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες επέζησαν του πλήγματος.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από σύντομο βίντεο πέντε δευτερολέπτων, στο οποίο διακρίνεται το σκάφος τη στιγμή που δέχεται επίθεση και εκρήγνυται στη θάλασσα.