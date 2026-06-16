Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, 90 ετών, γνωστοποίησε την πρόθεση διεξαγωγής προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027, καθώς και βουλευτικών εκλογών από τον προσεχή Νοέμβριο, σύμφωνα με το γραφείο του, χωρίς να αποσαφηνίζεται αν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Ο Αμπάς είχε εκλεγεί στις αρχές του 2005, μετά τον θάνατο του πρώτου προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Γιάσερ Αραφάτ. Η θητεία του προβλεπόταν να διαρκέσει τέσσερα χρόνια, ωστόσο έκτοτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί νέες προεδρικές εκλογές.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης κυβερνά επίσης με διατάγματα, πρακτική για την οποία δέχεται έντονη κριτική τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

«Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του 2027», αναφέρεται σε ανακοίνωση της προεδρίας.

Ο ίδιος υπέγραψε επίσης διάταγμα που προβλέπει τροποποίηση των εκλογικών διαδικασιών.

Σε νεότερη ανακοίνωση της προεδρίας σημειώνεται ότι ο Αμπάς είναι «απολύτως έτοιμος να οργανώσει τις εκλογές του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου τον Νοέμβριο», οι οποίες περιλαμβάνουν τις γενικές βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και την ψήφο της διασποράς.

Το Εθνικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο αποτελεί το κοινοβούλιο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), με μέλη που προέρχονται από τα παλαιστινιακά εδάφη και την παγκόσμια διασπορά.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν το 2006, όταν το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς επικράτησε του κινήματος Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς, που μέχρι τότε κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή.

Από τότε, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει, καθώς βρίσκεται ουσιαστικά ανενεργό από το 2007.

Η διεξαγωγή εκλογών αποτελεί μέρος των μεταρρυθμίσεων που ζητά η διεθνής κοινότητα, η οποία συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Παλαιστίνιος νομικός Μαχμούντ αλ Αφράντζι ανέφερε ότι υπάρχει ταυτόχρονα πολιτική βούληση και διεθνής πίεση υπέρ της πραγματοποίησης των εκλογών.

Ωστόσο, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η απουσία εγγυήσεων για διεξαγωγή ψηφοφορίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει «ένα εμπόδιο στη διοργάνωση των βουλευτικών εκλογών».

Το 2021 ο Αμπάς είχε προκηρύξει εκλογές για τον Μάιο και τον Ιούλιο, οι οποίες όμως αναβλήθηκαν επ’ αόριστον, λόγω της αδυναμίας διασφάλισης της συμμετοχής στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχή που το Ισραήλ κατέχει από το 1967.

Τον περασμένο Απρίλιο, οι Παλαιστίνιοι προσήλθαν στις κάλπες για την εκλογή δημοτικών συμβουλίων στη Δυτική Όχθη, στην πρώτη εκλογική διαδικασία μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.