Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο εμπόδισε με κατεπείγουσα απόφασή του χθες Πέμπτη την πολιτεία Αλαμπάμα να προχωρήσει στην εκτέλεση άνδρα με εισπνοή αζώτου, αφού πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η μέθοδος αυτή πιθανόν αντίκειται προς το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ο Τζέφρι Λι, 49 ετών, επρόκειτο να εκτελεστεί με εισπνοή αζώτου για τον φόνο δύο ανθρώπων κατά τη διάρκεια ληστείας το 1998. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με την τοποθέτηση μάσκας στον θανατοποινίτη για την εισπνοή του αερίου, που προκαλεί ασφυξία και θάνατο.

Την Τρίτη, ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφάνθηκε εναντίον της χρήσης της μεθόδου. Η πολιτεία Αλαμπάμα προσέφυγε στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο για να επιτύχει την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης.

Αλλά το αίτημα αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης «απορρίπτεται», ανέφερε το Ανώτατο Δικαστήριο σε ανυπόγραφη απόφασή του χθες βράδυ. Το σκεπτικό δεν εξηγήθηκε, ως είθισται σε κατεπείγουσες αποφάσεις του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Η εκτέλεση με εισπνοή αζώτου είναι μέθοδος που έχει καταγγελθεί από ειδικούς του ΟΗΕ, καθώς τη θεωρούν εξαιρετικά σκληρή κι απάνθρωπη.

Την περασμένη χρονιά, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε σε 5 από τις συνολικά 47 εκτελέσεις που έγιναν στις ΗΠΑ.

Η Αλαμπάμα προχώρησε σε πέντε εκτελέσεις το 2022, όπως και η Νότια Καρολίνα και το Τέξας. Η Φλόριντα ήταν η πολιτεία που κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων (19).

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται γενικά για τις εκτελέσεις στη χώρα είναι η έγχυση ενέσιμων θανατηφόρων διαλυμάτων. Με αυτήν έγινε η πλειονότητα των θανατώσεων πέρυσι (39).

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις, εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται αναφανδόν υπέρ της επιβολής της εσχάτης των ποινών, καλεί να εφαρμόζεται ευρύτερα για τα «πιο βαριά εγκλήματα».