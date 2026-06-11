Το πιο θρυλικό ταξίδι τρένου στον κόσμο επαναλαμβάνεται μετά από 140 χρόνια με το «Le Dolce Vita Orient Express» να συνδέει την αιώνια πόλη, τη Ρώμη, με την Κωνσταντινούπολη καλύπτοντας ένα μέρος της αρχικής διαδρομής του τρένου της μεγάλης χλιδής, που αποτυπώθηκε από την Αγκάθα Κρίστι στο «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» του 1934.

Στις πληροφορίες που δόθηκαν από την εταιρεία – διαχειριστή γίνεται γνωστό πως το εν λόγω ταξίδι έχει διάρκεια πέντε ημέρες, με διανυκτέρευση τέσσερις νύχτες και με κόστος ανά άτομο-επιβάτη, τα 20 χιλιάδες ευρώ.

Το ταξίδι ξεκινά στη Ρώμη, όπου το τρένο αναχωρεί από τον σταθμό Ostiense το βράδυ.

Οι επιβάτες θα απολαύσουν το δείπνο τους, συνοδεία ζωντανής μουσικής, ενώ το πρωί της επόμενης ημέρας θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην Βενετία, έναν από τους ενδιάμεσους σταθμούς.

Η αμαξοστοιχία θα συνεχίσει το ταξίδι της βόρεια φθάνοντας στην Βουδαπέστη, το επόμενο πρωινό και αμέσως μετά θα συνεχίσει περνώντας και διασχίζοντας τα Καρπάθια Ορη, φθάνοντας στο Μπρασόβ, και στην συνέχεια θα κινηθεί ανατολικά κατευθυνόμενη προς τον θρυλικό προορισμό της, την Κωνσταντινούπολη.