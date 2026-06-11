Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του.

Ο Χίλι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το υπουργικό συμβούλιο, εξαπολύοντας ταυτόχρονα μια σκληρή επίθεση κατά του Κιρ Στάρμερ, έπειτα από μήνες έντονων διαφωνιών σχετικά με τη χρηματοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αποδεχθεί τη συμφωνία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο αμυντικών επενδύσεων, καθώς, όπως ανέφερε, δεν παρέχει στις ένοπλες δυνάμεις «τους πόρους που χρειάζονται».

Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή εξέλιξη αποδυναμώνει περαιτέρω τον ήδη εύθραυστο έλεγχο που ασκεί ο Κιρ Στάρμερ στην κυβέρνηση, την ώρα που πολιτικοί αντίπαλοι φέρονται να αναζητούν την ευκαιρία να του επιφέρουν ένα καθοριστικό πλήγμα.