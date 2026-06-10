Σε κάθειρξη 44 ετών καταδικάστηκε ναύτης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι στραγγάλισε συνάδελφό του, με τη σορό της 21χρονης να εντοπίζεται αργότερα σε δασώδη περιοχή της πολιτείας της Βιρτζίνια. Η υπόθεση συγκλόνισε την αμερικανική στρατιωτική κοινότητα, ενώ η έρευνα αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις κινήσεις του δράστη μετά το έγκλημα.

Ο υπαξιωματικός Τζερμάια Κόουπλαντ δήλωσε ένοχος την Τρίτη στο πλαίσιο γενικού στρατοδικείου στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, για τον θάνατο της υπαξιωματικού Αντζελίνα Ρεσεντίζ, όπως ανακοίνωσε την ίδια ημέρα η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Ναυτικού των ΗΠΑ (NCIS).

«Ο υπαξιωματικός Κόουπλαντ αξίζει να λογοδοτήσει πλήρως για τις αποτρόπαιες πράξεις του που οδήγησαν στην τραγική δολοφονία της υπαξιωματικού Ρεσεντίζ», δήλωσε η ειδική πράκτορας και επικεφαλής της έρευνας Έμιλι Σμιντ.

Η ομολογία για τον στραγγαλισμό της 21χρονης

Σύμφωνα με το USNI News, ο Κόουπλαντ ανέφερε στους ερευνητές ότι η 21χρονη Ρεσεντίζ βρισκόταν στον θάλαμό του στο Μίλερ Χολ, στη Ναυτική Βάση του Νόρφολκ στη Βιρτζίνια, στις 29 Μαΐου 2025. Όπως υποστήριξε, οι δυο τους περνούσαν χρόνο μαζί, έπιναν και αντάλλασσαν φιλιά, όταν εκείνη αναστατώθηκε εξαιτίας κάποιου περιεχομένου που είδε στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πήδηξε πάνω της και τη στραγγάλισε όταν εκείνη «άρχισε να πανικοβάλλεται», καθώς, όπως ισχυρίστηκε, προσπαθούσε να την ηρεμήσει.

«Σκότωσα την υπαξιωματικό τρίτης τάξης Ρεσεντίζ στις 29 Μαΐου 2025… Τη στραγγάλισα με τα χέρια μου», είπε ο Κόουπλαντ ενώπιον του δικαστή τη Δευτέρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Ρεσεντίζ είχε θεαθεί για τελευταία φορά στις 29 Μαΐου γύρω στις 22:00 στον θάλαμό της στο Μίλερ Χολ, όπως ανέφερε η NCIS.

Η σορός βρισκόταν στην ντουλάπα του όταν τον ανέκριναν

Οι Αρχές είχαν ανακρίνει τον Κόουπλαντ σχετικά με την εξαφάνιση της Ρεσεντίζ την 1η Ιουνίου, ενώ η σορός της βρισκόταν ακόμη μέσα στην ντουλάπα του.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι είπε ψέματα στους ερευνητές, ισχυριζόμενος πως είχε συνοδεύσει τη νεαρή γυναίκα πίσω στον δικό της θάλαμο.

Η σορός της Ρεσεντίζ εντοπίστηκε τελικά στις 9 Ιουνίου σε δασώδη περιοχή του Νόρφολκ, περίπου 10 μίλια μακριά από τη βάση, δηλαδή 12 ημέρες μετά την εξαφάνισή της, σύμφωνα με την New York Post.

Στη συνέχεια, ο Κόουπλαντ ομολόγησε ότι τοποθέτησε τη σορό μέσα σε έναν μαύρο τροχήλατο σάκο που του είχε χορηγηθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με το USNI News.

«Ήξερα ότι οι άνθρωποι την αναζητούσαν και αν τη βρίσκανε στην ντουλάπα μου, θα είχα πρόβλημα», είπε στο δικαστήριο.

Τα δεδομένα από το κινητό και το GPS οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού

Κατά τη διάρκεια προδικαστικής ακρόασης, οι εισαγγελείς παρουσίασαν δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του Κόουπλαντ, τα οποία έδειχναν ότι το smartwatch του κατέγραψε την κάθοδό του από σκάλες περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 2ας Ιουνίου.

Παράλληλα, τα στοιχεία GPS τον τοποθετούσαν να οδηγεί εκτός της στρατιωτικής βάσης. Στις 04:47 τα ξημερώματα κατέγραψε ένα σημείο στο Google Maps και κράτησε στιγμιότυπο οθόνης της τοποθεσίας, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε αργότερα η σορός της Ρεσεντίζ.

Ομάδα εγκληματολογικών ερευνών της NCIS μετέβη στην τοποθεσία που αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο σημείο και εκεί εντόπισε τελικά τη σορό της 21χρονης.

Οι κατηγορίες και η συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποδοχής ενοχής, ο Κόουπλαντ κρίθηκε ένοχος για πέντε από τις επτά κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Μεταξύ αυτών ήταν η βαριά σωματική βλάβη μέσω στραγγαλισμού, η άσεμνη καταγραφή εικόνας, η παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και η ψευδής επίσημη δήλωση.

Η κατηγορία της προμελετημένης ανθρωποκτονίας μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία χωρίς προμελέτη.

Σύμφωνα με το USNI News, ο Κόουπλαντ παραδέχθηκε επίσης ότι στραγγάλισε άλλη γυναίκα πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman στις 24 Ιουλίου 2024. Επιπλέον, ομολόγησε ότι κατέγραψε κρυφά γυναίκα μέσα σε αποχωρητήριο, καθώς και ότι βιντεοσκόπησε άλλη γυναίκα κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η συνάντηση με τη μητέρα του θύματος

Πέρα από την πολυετή ποινή κάθειρξης, ο Κόουπλαντ θα αποταχθεί ατιμωτικά από το Πολεμικό Ναυτικό, θα χάσει το σύνολο των αποδοχών του, θα υποβιβαστεί στον χαμηλότερο βαθμό των στρατευσίμων του Ναυτικού, εκείνον του Ναύτη Μαθητευόμενου, ενώ μετά την αποφυλάκισή του θα υποχρεωθεί να εγγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η συμφωνία αποδοχής ενοχής προέβλεπε επίσης προσωπική συνάντηση του Κόουπλαντ με τη μητέρα της Αντζελίνα Ρεσεντίζ, Εσμεράλδα Κάστλ, όπως μετέδωσε το 13News Now.

Η Κάστλ δήλωσε ότι η συνομιλία τους ήταν σύντομη, ωστόσο θέλησε να του μεταφέρει πως, παρά την καταστροφή που προκάλεσε, εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

«Εξακολουθείς να έχεις ζωή», θυμήθηκε ότι του είπε μιλώντας στο 13News Now. «Λυπάμαι που αυτή η ζωή θα περάσει πίσω από αυτούς τους τοίχους, αλλά εξακολουθείς να έχεις ζωή και ακόμη και πίσω από αυτούς τους τοίχους μπορείς να κάνεις καλά πράγματα».

Ο Κόουπλαντ θα εκτίσει την ποινή του στις Στρατιωτικές Φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λέβενγουορθ του Κάνσας.