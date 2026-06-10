Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας που συγκλονίζει το Αίγιο, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον γιο της στον Λόγγο Αχαΐας στο Αίγιο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος κατηγορείται πλέον για την ανθρωποκτονία της μητέρας και του γιου της. Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από συνεννόηση των αστυνομικών με τον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή στο φρικτό έγκλημα.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί δεν έχουν εντοπίσει ενδείξεις που να δείχνουν ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο εισήλθε ή εξήλθε από το σπίτι όπου βρέθηκαν νεκρά τα δύο θύματα. Παράλληλα, δεν έχουν προκύψει στοιχεία διάρρηξης ή ληστείας, γεγονός που ενισχύει το βασικό ερευνητικό σενάριο των Αρχών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα και ο γιος φέρονται να πάλεψαν για τη ζωή τους πριν χάσουν τη μάχη, στοιχείο που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη τραγικότητα στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Οδηγείται στον εισαγγελέα ο 65χρονος

Ο 65χρονος Ιταλός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα εντός της ημέρας, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι και ένα μαχαίρι. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι ερευνητές της υπόθεσης, η σύλληψή του επεκτάθηκε και στη διπλή ανθρωποκτονία.

Η υπόθεση της δολοφονίας μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, προκειμένου να φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το διπλό έγκλημα.