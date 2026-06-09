Στο μικροσκόπιο της δημοσιότητας βρίσκονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, μετά από έρευνα του Reuters που υποστηρίζει ότι συνδεδεμένα με την οικογένεια εγχειρήματα έχουν αποφέρει έσοδα ύψους περίπου 2,3 δισ. δολαρίων μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από το 2020 έως σήμερα, μια σειρά από επενδυτικά και τεχνολογικά projects που σχετίζονται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν καταγράψει εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη, ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδα της οικογένειας.

Τα crypto projects που βρέθηκαν στο επίκεντρο

Η έρευνα αναφέρεται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όπως η World Liberty Financial, το memecoin $TRUMP, αλλά και εταιρείες όπως η AI Financial Corp. και η American Bitcoin.

Κατά το Reuters, οι δραστηριότητες αυτές δημιούργησαν σημαντικές αποδόσεις μέσω πωλήσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμμετοχών σε επιχειρήσεις του κλάδου και αξιοποίησης της αυξημένης δημοσιότητας που συνοδεύει το όνομα Τραμπ.

Οι συντάκτες της έρευνας υποστηρίζουν ότι η αναγνωρισιμότητα του Αμερικανού προέδρου λειτούργησε ως βασικός παράγοντας προσέλκυσης επενδυτών, συμβάλλοντας στην ταχεία ανάπτυξη των συγκεκριμένων εγχειρημάτων.

Κέρδη για την οικογένεια, απώλειες για πολλούς επενδυτές

Την ίδια στιγμή, το Reuters επισημαίνει ότι αρκετοί ιδιώτες επενδυτές δεν είχαν αντίστοιχα θετική πορεία. Σύμφωνα με την έρευνα, το token της World Liberty Financial παρουσίασε σημαντική πτώση της αξίας του μετά την αρχική διάθεσή του στην αγορά, ενώ οι επενδυτές αντιμετώπισαν περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα ρευστοποίησης των συμμετοχών τους.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στο memecoin $TRUMP, το οποίο γνώρισε εκρηκτική άνοδο αμέσως μετά το λανσάρισμά του, πριν ακολουθήσει έντονη διόρθωση, οδηγώντας αρκετούς κατόχους σε σημαντικές απώλειες.

Οι προβληματισμοί για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων

Παρά τις αναφορές στα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε η οικογένεια Τραμπ, το Reuters διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα ή άμεση σύνδεση πολιτικών αποφάσεων με οικονομικά ανταλλάγματα.

Ωστόσο, ειδικοί που επικαλείται το πρακτορείο εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο προβληματισμός εστιάζεται στο γεγονός ότι η οικογένεια Τραμπ διατηρεί σημαντική επιχειρηματική παρουσία σε έναν κλάδο που, σύμφωνα με τους αναλυτές, έχει επωφεληθεί από ένα πιο ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της θητείας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η έρευνα αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τη σχέση πολιτικής ισχύος και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των κρυπτονομισμάτων.