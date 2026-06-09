Η πρόσφατη εξόντωση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα τρομακτικό τεχνολογικό άλμα. Σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες κατάφεραν να διεισδύσουν στο δίκτυο καμερών τροχαίας του Ιράν, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να εντοπίσουν την ακριβή τοποθεσία μιας κρίσιμης συνάντησης κορυφής.



Το γεγονός αυτό σήμανε άμεσο συναγερμό στη Μόσχα, με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας να απενεργοποιούν εσπευσμένα τμήματα του ειδικού συστήματος παρακολούθησης που προστατεύει τον Βλαντιμίρ Πούτιν.



Ο φόβος του Κρεμλίνου εστιάζει στο γεγονός ότι το τεράστιο δίκτυο καμερών, το οποίο σχεδιάστηκε για τον έλεγχο των πολιτών, μπορεί πλέον να στραφεί εναντίον του ίδιου του καθεστώτος. Ο διευθυντής της FSB, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, παραδέχθηκε ανοιχτά ότι το σύστημα παρακολούθησης αποτελεί πλέον μια τεράστια ευάλωτη ζώνη. Οι Ρώσοι μηχανικοί επιχειρούν τώρα να απομονώσουν πλήρως το δίκτυο από το διαδίκτυο, όμως Ουκρανοί χάκερ αφήνουν να εννοηθεί ότι οι κάμερες γύρω από το Κρεμλίνο παραμένουν προσβάσιμες.

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Η ειδοποιός διαφορά της νέας τεχνολογίας, η οποία αναπτύχθηκε ραγδαία, δεν εντοπίζεται στην απλή αναγνώριση προσώπων ή πινακίδων, αλλά στην ικανότητα των υπολογιστών να «κατανοούν» τη συμπεριφορά. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών μπορούν να επικοινωνούν με τα συστήματα AI χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα.



Αυτό επιτρέπει τη σάρωση εκατομμυρίων ωρών οπτικού υλικού από χιλιάδες κάμερες μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αναζητώντας συγκεκριμένα μοτίβα. Οι αναλυτές μπορούν να πληκτρολογήσουν απλές εντολές, όπως «δύο άνδρες που ανταλλάσσουν μια τσάντα», «ένα άτομο που άλλαξε ρούχα πολλές φορές την ίδια μέρα» ή «ένα όχημα που πέρασε από το ίδιο σημείο επανειλημμένα». Το σύστημα συνθέτει άμεσα το ψηφιακό προφίλ του στόχου, αναπαράγοντας τις καθημερινές του συνήθειες και χαρτογραφώντας τις επαφές του.

Το δίκοπο μαχαίρι της ψηφιακής παρακολούθησης

Το νέο αυτό status quo μετατρέπει τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συστήματα CCTV σε μια ανοιχτή κερκόπορτα για τους αντιπάλους. Χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία επενδύουν μαζικά σε ανάλογα λογισμικά, όμως αξιωματούχοι της συμμαχίας «Five Eyes» επισημαίνουν πως όσο περισσότερες κάμερες τοποθετεί ένα κράτος, τόσο περισσότερους στόχους προσφέρει στους ξένους κατασκόπους, καθώς «πάντα υπάρχει ένας τρόπος να μπεις μέσα».



Παρά την τρομακτική ισχύ της, η τεχνολογία αυτή δεν είναι αλάνθαστη. Οι ασύμμετρες απειλές και οι παραδοσιακές, low-tech μέθοδοι εξακολουθούν να αποτελούν το αντίδοτο στην ψηφιακή παντογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.



Παρά την επιστράτευση προηγμένων συστημάτων ανάλυσης βαδίσματος από το Ισραήλ, ο ίδιος εξοντώθηκε τελικά σε μια τυχαία αναμέτρηση, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του με μια απλή μαντίλα, ξεγελώντας τα υπερσύγχρονα drones που τον κατέγραφαν. Η μάχη της πληροφορίας περνά πλέον σε μια νέα, σκοτεινή εποχή, σύμφωνα με τους Financial Times.