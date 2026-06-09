Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία η αναδημοσίευση ενός βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (AI) από τον πρωθυπουργό της χώρας, Έντι Ράμα, το οποίο σατιρίζει influencers και ακτιβιστές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις κατά μεγάλου τουριστικού επενδυτικού σχεδίου στις ακτές της Αδριατικής.

Στο βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αναρτήθηκε εκ νέου από τον ίδιο τον Αλβανό πρωθυπουργό, ο Έντι Ράμα εμφανίζεται να φορά δερμάτινη μίνι φούστα, γυναικεία εσώρουχα και ψηλοτάκουνες γόβες, σε μια σαφώς σατιρική απεικόνιση που έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Η ανάρτηση που άναψε «φωτιές»

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Ράμα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Όποιος το έφτιαξε, χαλάλι του», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αναδημοσίευση (repost) περιεχομένου από άλλο λογαριασμό.

Παράλληλα, παρέθεσε και το κείμενο που συνόδευε την αρχική δημοσίευση, το οποίο περιείχε σαρκαστικά σχόλια για τη συμμετοχή πολιτών στις πρόσφατες διαδηλώσεις κατά του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου.

Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει γύρω από ένα φιλόδοξο τουριστικό project στην Αλβανία, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο προβλέπει τουριστική ανάπτυξη σε περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, ακτιβιστές και πολίτες. Στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στα Τίρανα, πολλοί διαδηλωτές εμφανίζονται με ροζ φλαμίνγκο ή φορούν σχετικά αξεσουάρ, συμβολίζοντας την ανάγκη προστασίας της τοπικής πανίδας και των προστατευόμενων ειδών της περιοχής.

Οι αιχμές του Ράμα κατά influencers και bloggers

Το επίμαχο βίντεο φαίνεται να συνδέεται με δημόσια τοποθέτηση του Έντι Ράμα στις 7 Ιουνίου, όταν είχε ασκήσει κριτική σε influencers και bloggers που στηρίζουν τις κινητοποιήσεις.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι ορισμένοι δημιουργοί περιεχομένου αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από τη δραστηριότητά τους στα κοινωνικά δίκτυα, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη φορολογική τους συνέπεια.

Με σαρκαστική διάθεση είχε αναφερθεί και στις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media από τις διαμαρτυρίες, λέγοντας πως παρακολουθεί χρήστες να ντύνονται φλαμίνγκο και άλλους να τους μιμούνται, δημιουργώντας έναν άτυπο ανταγωνισμό διαδικτυακής προβολής.