Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται στην Ουγκάντα, η οποία έχει καταγράψει 19 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα, μεταξύ των οποίων δύο θανάτους, λόγω της επιδημίας που εξαπλώθηκε από τη γειτονική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Βρίσκομαι στην Ουγκάντα, όπου η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στην επιδημία του Έμπολα. Οι έλεγχοι στα σύνορα επέτρεψαν να εντοπιστούν κρούσματα προερχόμενα από τη γειτονική ΛΔ Κονγκό, και τα συστήματα παρακολούθησης, διαγνωστικού ελέγχου και περίθαλψης κρουσμάτων λειτουργούν συνεχώς», σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

I am in #Uganda, where the government has mounted a prompt and capable response to the outbreak of #Ebola.



Screening at the borders helped detect cases arriving from neighbouring #DRC, and the country’s surveillance, testing and case management systems are doing steady work. Of… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 8, 2026

Εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη Γενεύη, στην Ελβετία, δήλωσε στο AFP, ότι ο επικεφαλής του ΠΟΥ «συναντήθηκε το πρωί (σήμερα) με την υπουργό Υγείας» της Ουγκάντας Τζέιν Ρουθ Άτσενγκ.

«Από τα 19 επιβεβαιωμένα μέχρι σήμερα κρούσματα, τα 14 αφορούν ανθρώπους που έφτασαν από την ΛΔ Κονγκό και 5 είναι υπήκοοι της Ουγκάντας», διευκρίνισε ο Τέντρος στην ανάρτησή του στο X.

Επίσης από τα 19 αυτά επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ουγκάντα, 2 άνθρωποι από τη ΛΔ Κονγκό πέθαναν. «Οι σκέψεις μας στρέφονται στις οικογένειές τους», σημείωσε.

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε στις 15 Μαΐου επιδημία του Έμπολα, τη 17η στη χώρα αυτή της Αφρικής με τους πάνω από 100 εκατομμύρια κατοίκους. Σε αυτήν έχουν επιβεβαιωθεί 515 κρούσματα του ιού Έμπολα, εκ των οποίων 91 θάνατοι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σήμανε διεθνή υγειονομικό συναγερμό. Εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι πολύ υψηλός στη ΛΔ Κονγκό, υψηλός σε περιφερειακό επίπεδο και χαμηλός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo) στο οποίο οφείλεται η τρέχουσα επιδημία δεν υπάρχει εμβόλιο, ούτε εγκεκριμένη θεραπεία.

«Ο ΠΟΥ προσφέρει την υποστήριξή του στην Ουγκάντα στον αγώνα κατά της επιδημίας του Έμπολα, στο πλευρό της Africa CDC (η υγειονομική υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης) και των εταίρων σε όλη την περιοχή, καθώς η χώρα διευθύνει αυτήν την αντίδραση», πρόσθεσε ο Τέντρος.

«Χάρη σε μια συνεχή συνεργασία, είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η επιδημία θα μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Ο Έμπολα, ο οποίος μεταδίδεται μέσω στενής επαφής με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί ή με σωματικά υγρά, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Ο ΠΟΥ και η υπηρεσία υγείας της Αφρικανικής Ένωσης κατήρτισαν την Παρασκευή σχέδιο ύψους 518 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 446 εκατομμύρια ευρώ) για την καταπολέμηση της επιδημίας στη διάρκεια των έξι προσεχών μηνών, προτάσσοντας κυρίως την ενίσχυση της παρακολούθησης, των εργαστηριακών τεστ και την πρόληψη των λοιμώξεων.

Το επίκεντρο της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται στην ανατολική επαρχία Ιτούρι, στην οποία είναι δύσκολη η πρόσβαση λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και της έλλειψης ασφάλειας εξαιτίας της δράσης ένοπλων ομάδων.

Η Επίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδια για τη διαχείριση κρίσεων Χατζά Λαμπίμπ που επισκέπτεται την Μπούνια, την πρωτεύουσα της Ιτούρι, απηύθυνε την Κυριακή, έκκληση για κατάπαυση του πυρός στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, όπου δραστηριοποιούνται πολλές ένοπλες ομάδες και όπου η αντικυβερνητική οργάνωση M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, έχει θέσει υπό τον έλεγχό της μεγάλα τμήματα εδάφους σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.