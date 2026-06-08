Σε τουλάχιστον 19 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε σήμερα τις νότιες Φιλιππίνες. Από τον σεισμό προκλήθηκε η κατάρρευση πολλών κτιρίων στο νότιο τμήμα της χώρας το πρωί της Δευτέρας, πυροδοτώντας νωρίτερα συναγερμό για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο οποίος ήρθη αργότερα από την αρμόδια υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί, καθώς τα σχολεία ξανάνοιγαν σήμερα στις Φιλιππίνες ύστερα από μεγάλη περίοδο διακοπών, με τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις να γίνονται έντονα αισθητές σε γύρω στις δώδεκα επαρχίες και σε απόσταση 420 χιλιομέτρων από την πόλη του Μιντανάο στη νήσο Σουλαουέσι της Ινδονησίας.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδόθηκαν στις νότιες Φιλιππίνες, στη βόρεια Ινδονησία και στην πολιτεία Σαμπάχ στη νήσο Βόρνεο της Μαλαισίας μετά τον σεισμό, το επίκεντρο του οποίου εντοπίστηκε γύρω στα 20 χιλιόμετρα ανοιχτά της επαρχίας Σαρανγκάνι του Μιντανάο.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων Phivolcs ήρε αργότερα σήμερα την προειδοποίηση για τσουνάμι στις νότιες επαρχίες της χώρας, δηλώνοντας ότι μειώθηκε πλέον ο κίνδυνος από τον σεισμό των 7,8 βαθμών. «Ύστερα από ένα εκτεταμένο διάστημα παρατήρησης δύο ωρών, συνεχίστηκαν να καταγράφονται ελάχιστες διαταραχές στη στάθμη της θάλασσας, ωστόσο αυτές που παρατηρήθηκαν είναι πολύ μικρές για να προκαλέσουν ζημιές», ανέφερε σε οδηγία που εξέδωσε η Phivolcs.

Οι αρχές των Φιλιππίνων έχουν ξεκινήσει την αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό, ενώ η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε και αυτή ότι έχει πληροφορίες για 15 νεκρούς και ότι προσπαθεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες για 129 τραυματίες στην περιοχή, ως επί το πλείστον από την πτώση συντριμμιών.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε το Μιντανάο», δήλωσε ο πρόεδρος Μάρκος.

Ο πρόεδρος της χώρας Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ έδωσε εντολή για άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών διαχείρισης καταστροφών στο Μιντανάο, νήσος έκτασης παρόμοιας με αυτήν της Νότιας Κορέας, με τις υπηρεσίες να λαμβάνουν εντολή να ετοιμάσουν εφόδια για την ανακούφιση των πληγέντων και κέντρα για τους πολίτες που θα έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές τους και να είναι έτοιμες για πιθανές επιχειρήσεις διάσωσης.

«Η εθνική κυβέρνηση κινητοποιείται και δεν θα εγκαταλείψουμε το Μιντανάο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Ο Εγκέλαδος ξαναχτύπησε τις Φιλιππίνες οκτώ μήνες μετά τον πιο φονικό σεισμό που έχει αντιμετωπίσει η χώρα εδώ και 12 χρόνια: σεισμός 6,9 βαθμών με μικρό εστιακό βάθος ανοιχτά της νήσου Κεμπού άφησε πίσω του 79 νεκρούς, σημειώνουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δύο εβδομάδες αργότερα άλλοι δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν το Μιντανάο, με τον ισχυρότερο να είναι μεγέθους 7,4 βαθμών. Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία αντιμετωπίζουν εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις κάθε χρόνο καθώς βρίσκονται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια σεισμικά ενεργή ζώνη που εκτείνεται από τη Νότια Αμερική ως τη Ρωσική Άπω Ανατολή.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 9 ισχυροί μετασεισμοί έγιναν αισθητοί σε όλο το Μιντανάο σήμερα το πρωί, με τον ισχυρότερο από αυτούς να είναι μεγέθους 6,7 βαθμών.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν είναι προς το παρόν σαφής και οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την εκτίμησή τους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τις τοπικές αρχές στο Τζένεραλ Σάντος, πόλη περίπου 700.000 κατοίκων, φαίνεται η κατάρρευση κτιρίου που στεγάζει εστιατόριο φαστ φουντ, με πανικοβλημένους περαστικούς να φεύγουν γρήγορα καθώς ένα σύννεφο σκόνης απλώνεται γρήγορα στον αέρα. Ένα νοσοκομείο του Τζένεραλ Σάντος εκκενώθηκε λόγω των ανησυχιών από ρωγμές στους πάνω ορόφους, ενώ ένα από τα κτίρια στο Πανεπιστήμιο της πόλης Notre Dame of Dadiangas κατέρρευσε, χωρίς να υπάρξουν απώλειες καθώς κανένας δεν βρισκόταν μέσα σε αυτό εκείνη την ώρα.

«Έπρεπε να καταφύγω κάτω από το τραπέζι. Και είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν ισχυρός», δήλωσε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Μανουέλ ντε Λεόν στο δίκτυο DZMM για τον σεισμό.

Εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές στην επαρχία Σαρανγκάνι δείχνουν προσόψεις καταστημάτων που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν πέσει οι επιγραφές τους, σπασμένα παράθυρα και σωρούς από κομμάτια σκυροδέματος.

Ανάπτυξη του στρατού, η Μαλαισία προσφέρεται να βοηθήσει

Ο στρατός των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι οι μονάδες του αντιμετώπισης καταστροφών αναπτύχθηκαν σε πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια στις Φιλιππίνες.

«Προσεύχομαι (…) για όλους όσοι επλήγησαν, ευχόμενος να έχουν δύναμη και κουράγιο τις επόμενες δύσκολες μέρες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Βίντεο που αναρτήθηκε από τοπικό σχολείο που τραβήχτηκε την ώρα του σεισμού δείχνει μεγάλη ομάδα παιδιών που κάθονται στο πάτωμα να σείονται από πλευρά σε πλευρά, κάποια να αγκαλιάζουν δασκάλους, προτού φύγουν μαζικά καθώς αυτοσχέδιο καταφύγιο καταρρέει πίσω τους.

Ο Μπέντζι Αντσέτα, αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Έιλεμπελ της Σαρανγκάνι, διηγήθηκε ότι ο σεισμός σημειώθηκε την ώρα που γινόταν μια τελετή στην αστυνομία και ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους λιποθύμησαν.

«Αυτός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχουμε ζήσει», σημείωσε μιλώντας τηλεφωνικώς.