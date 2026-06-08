Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της επίσημης επίσκεψής του στη Βόρεια Κορέα, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξήρε την «ακατανίκητη» φιλία μεταξύ των δύο χωρών σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα του κυβερνώντος κόμματος.

«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσονται οι καιροί, ή το πώς μεταμορφώνεται η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία ανάμεσα στην Κίνα και τη Βόρεια Κορέα είναι ακατανίκητη», τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ σε κείμενο που υπογράφει και δημοσιεύτηκε στο πρωτοσέλιδό της εφημερίδας «Rodong» Sinmun, οργάνου της κεντρικής επιτροπής του Κόμματος Εργατών της ΛΔ Κορέας.

Η επίσκεψη του γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος και προέδρου της Κίνας στη Βόρεια Κορέα, η πρώτη από το 2019, ανακοινώθηκε αφού υποδέχθηκε -τον έναν μερικές ημέρες μετά τον άλλο- τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Μάιο στο Πεκίνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.