Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, όπως μετέδωσε σήμερα η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, με τον Κινέζο πρόεδρο να καθιερώνεται ως βασικός παράγοντας της διπλωματικής σκηνής, αφού υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη Σι στη Βόρεια Κορέα από το 2019 και θα διαρκέσει ως την Τρίτη, ενώ πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με τη CCTV.

Η Κίνα αποτελεί παραδοσιακά έναν κρίσιμης σημασίας διπλωματικό, οικονομικό και πολιτικό υποστηρικτή της Βόρειας Κορέας, μια χώρα στην οποία ο ΟΗΕ έχει επιβάλει πολλαπλές κυρώσεις.

Αυτό το ταξίδι θα είναι και η πρώτη επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό που πραγματοποιεί φέτος ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος τον Μάιο υποδέχθηκε στο Πεκίνο τον Αμερικανό και τον Ρώσο ομόλογό του.

«Η Κίνα συναντάται με ηγέτες από όλο τον κόσμο, συντονίζοντας θέσεις και διαδραματίζοντας μεσολαβητικό ρόλο», δήλωσε στο AFP ο Λιμ Έουλ-τσουλ, ειδικός σε θέματα Βόρειας Κορέας στο Πανεπιστήμιο Κιουνγκνάμ στη Νότια Κορέα.

«Στο μέτρο που η Κίνα κερδίζει σε επιρροή στον κόσμο, το Πεκίνο θέλει μάλλον να φέρει την Πιονγκγιάνγκ πιο κοντά στη διπλωματική του σφαίρα, ώστε να την καταστήσει εταίρο στην προώθηση μιας πιο πολυμερούς παγκόσμιας τάξης», εκτίμησε.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τη Βόρεια Κορέα, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, η Πιονγκγιάνγκ το 2022 εξαρτιόταν από την Κίνα για σχεδόν το 95% του συνολικού εμπορίου της και το 85% των εξαγωγών της.

«Παραμένουμε οι βασικοί παράγοντες σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Κορέα»

Παράλληλα με την ενίσχυση των δεσμών της Βόρειας Κορέας με την Κίνα, η Πιονγκγιάνγκ εμβάθυνε τη σχέση της και με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Βόρεια Κορέα έχει βοηθήσει τη Ρωσία στέλνοντάς της στρατεύματα και εξοπλισμό, ενώ σε αντάλλαγμα έχει λάβει βοήθεια στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας, σύμφωνα με ειδικούς.

Επιλέγοντας τη Βόρεια Κορέα για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό το 2026, ο Σι έχει στόχο να αντικρούσει «την κυρίαρχη ανάλυση στις δυτικές πρωτεύουσες ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει μετακινηθεί προς την τροχιά της Μόσχας», σημείωσε ο Σέονγκ- Χιόνγκ Λι, αναλυτής στο Ίδρυμα George H. W. Bush για τις Σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ.

Αντίστοιχη είναι η εκτίμηση και του Τζον Ντελούρι, της Asia Society: «Το έμμεσο μήνυμα της κινεζικής πλευράς είναι (…) παραμένουμε οι βασικοί παράγοντες σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Κορέα», εξηγώντας ότι ένας από τους αποδέκτες του μηνύματος «είναι η Ρωσία».

Η προηγούμενη συνάντηση μεταξύ του Σι και του Κιμ ήταν τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο. Τότε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είχε προσκληθεί στην κινεζική πρωτεύουσα για τη στρατιωτική παρέλαση με αφορμή τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, την οποία είχε παρακολουθήσει και ο Πούτιν.

Στην τελευταία του επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα το 2019 ο Κινέζος πρόεδρος είχε αναφερθεί στην «άρρηκτη φιλία» μεταξύ των δύο γειτονικών εθνών.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε τον Απρίλιο ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να «ενισχύσουν την επικοινωνία και τον συντονισμό σε σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα» και να «διατηρήσουν στενή επικοινωνία και ανταλλαγές».

Αυξάνονται οι πυρηνικές δυνάμεις

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της Κίνας είναι να παρακολουθήσει το βορειοκορεατικό πυρηνικό πρόγραμμα, που σημειώνει «εξαιρετικά γρήγορες» προόδους, δήλωσε στο AFP ο Χονγκ Μιν, αναλυτής του Κορεατικού Ινστιτούτου για την Εθνική Ένωση.

«Αν η Βόρεια Κορέα υιοθετήσει μια συμπεριφορά προκλητική και πολεμική, θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια περιφερειακή σύγκρουση, η οποία θα ήταν αντίθετη με τα συμφέροντα της Κίνας», επεσήμανε.

Ο Κιμ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την αύξηση των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η Βόρεια Κορέα θεωρεί ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο τής προσφέρει ασφάλεια έναντι οποιασδήποτε απόπειρας εισβολής στο έδαφός της ή ανατροπής του καθεστώτος της. Τους τελευταίους μήνες, έχει εντείνει τη ρητορική της εναντίον της Νότιας Κορέας, χαρακτηρίζοντάς την το «πιο εχθρικό κράτος».

Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η αυξημένη διπλωματική δραστηριότητα της Κίνας αντανακλά την επιθυμία της να εμφανιστεί ως μια σταθερή εναλλακτική λύση στις πιο απρόβλεπτες ΗΠΑ υπό τον Τραμπ.

Αρκετοί παραδοσιακοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον, περιλαμβανομένου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, έχουν επισκεφθεί το Πεκίνο από τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.