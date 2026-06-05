Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρενέβη στην πολιτική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βρετανία, καταδικάζοντας σε ανακοίνωσή του αυτό που περιέγραψε ως «ιδεολογική χειραγώγηση» και «αστυνόμευση δύο ταχυτήτων», κάνοντας λόγο για ένδειξη ευρύτερης πολιτισμικής παρακμής.

Τον περασμένο χρόνο, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον Χένρι Νόβακ, έναν 18χρονο φοιτητή, καθώς εκείνος ψυχορραγούσε αφού τον είχε μαχαιρώσει ένας Σιχ, ο οποίος είχε κάνει ψευδή καταγγελία για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του.

Ο δολοφόνος του Νόβακ καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη.

Βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να αγνοούν τα όσα λέει ο ετοιμοθάνατος φοιτητής, γεγονός που γεννά ερωτήματα για τους λόγους που οι αστυνομικοί πίστεψαν τους ισχυρισμούς περί ρατσιστικής επίθεσης του δολοφόνου και όχι τον Νόβακ, ο οποίος είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην κοινωνία της Βρετανίας, όπου ο λαϊκιστής ηγέτης Νάιτζελ Φάρατζ και ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ ενίσχυσαν την κατηγορία ότι «η Βρετανία έχει αστυνόμευση δύο ταχυτήτων», καθώς ο φόβος να μην χαρακτηριστεί κάποιος ρατσιστής έχει οδηγήσει στο να λαμβάνουν μεγαλύτερη προστασία οι εθνικές μειονότητες σε σχέση με άλλες κατηγορίες πολιτών.

«Η ιδεολογική χειραγώγηση και η αστυνόμευση δύο ταχυτήτων είναι ξεκάθαρα συμπτώματα πολιτισμικής παρακμής. Πρέπει να απορριφθούν σε όλη τη Δύση», έγραψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη σελίδα του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Οι ΗΠΑ στέλνουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Χένρι Νόβακ και στον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη δύσκολη στιγμή», συνεχίζει η ανάρτηση.

Ideological conditioning and two-tiered policing are glaring symptoms of civilizational decline. They must be rejected across the West.



The United States sends our condolences to the family of Henry Nowak and the people of the United Kingdom at this troubling time. — Department of State (@StateDept) June 4, 2026

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δηλώσει ότι «η αστυνομία έχει να απαντήσει σε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό του περιστατικού», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Ωστόσο, καταδίκασε τη βίαιη διαδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης και χαρακτήρισε «ασυγχώρητη» την εκμετάλλευση του θανάτου του φοιτητή για να προκληθεί ένταση μετά την έκκληση που απηύθηνε ο Φάρατζ στους πολίτες να απαντήσουν με «ψυχρή οργή».

Ο Στάρμερ κάλεσε επίσης χθες τον Μασκ να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική της Βρετανίας μετά τις επανειλημμένες αναρτήσεις του μεγιστάνα για την υπόθεση και τη δήλωσή του ότι η αστυνομία μεροληπτεί εις βάρος των λευκών στη Βρετανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.