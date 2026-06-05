Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη που συνδέει τη σύγχρονη επιστήμη με την προϊστορία αποκάλυψε ότι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαγιά που βρέθηκε στα έντερα του Ότσι, του διάσημου «Ανθρώπου των Πάγων», για να παρασκευάσουν ψωμί με προζύμι, ενώ εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο παραγωγής μπίρας με βάση τους ίδιους αρχαίους μικροοργανισμούς.

Η μουμιοποιημένη σορός του Ότσι ανακαλύφθηκε το 1991 από Γερμανούς πεζοπόρους στη βόρεια Ιταλία, περίπου 5.300 χρόνια μετά τον θάνατό του. Σύμφωνα με επιστημονικά περιοδικά, ο άνδρας της Εποχής του Χαλκού σκοτώθηκε από βέλος, ενώ διέσχιζε τις Άλπεις. Το σώμα του διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση χάρη στις παγετώδεις συνθήκες που το περιέβαλλαν επί χιλιετίες, προσφέροντας στους ερευνητές μια μοναδική εικόνα της ζωής κατά την Εποχή του Χαλκού.

Τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη στο επιστημονικό περιοδικό Microbiome αποκάλυψαν ότι οι επιστήμονες εντόπισαν μια εντυπωσιακή ποικιλία αρχαίων αλλά και σύγχρονων μορφών μικροβιακής ζωής στο σώμα του Ότσι. Σύμφωνα με τη μελέτη, ανάμεσά τους περιλαμβάνονται βακτήρια του εντέρου που ανήκαν στο μικροβίωμά του όσο ζούσε, μικροοργανισμοί προσαρμοσμένοι στο ψύχος από τον παγετώδη τάφο του, αλλά και σύγχρονα μικρόβια που συνδέονται με τις δεκαετίες συντήρησης της μούμιας.

«Η μελέτη μάς αποκαλύπτει ότι ο Ότσι δεν είναι ένα στατικό, βιολογικά αδρανές λείψανο, είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα», δήλωσε στο Reuters ο μικροβιολόγος και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Μοχάμεντ Σαρχάν, από το Ινστιτούτο Μελετών Μουμιών του Eurac Research στο Μπολτσάνο της Ιταλίας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι στελέχη ζυμομυκήτων είχαν επιβιώσει στις θερμοκρασίες υπό το μηδέν στα έντερα και στο δέρμα του Ότσι, καθώς και στο «καφετί νερό» που προέκυψε κατά την απόψυξη του σώματός του. Σύμφωνα με το AFP, το εύρημα αυτό δημιούργησε την προοπτική χρήσης των αρχαίων αυτών στελεχών για την παρασκευή ψωμιού.

«Αν πεις σε κάποιον ότι έχεις μαγιά, η πρώτη ερώτηση είναι αμέσως: Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για ψωμί;», δήλωσε ο Σαρχάν στο πρακτορείο.

Οι πρώτες προσπάθειες παρασκευής προζυμιού δεν είχαν επιτυχία. Ωστόσο, έπειτα από τρεις μήνες δοκιμών, η ερευνητική ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει ένα καρβέλι με «πολύ, πολύ καλό προζύμι», όπως ανέφερε ο Σαρχάν.

Παράλληλα, οι επιστήμονες έχουν προσθέσει και την παραγωγή μπίρας στη λίστα των πιθανών τροφίμων και ποτών που θα μπορούσαν να προκύψουν από μικροοργανισμούς προερχόμενους από τη μούμια.

Τα εξαιρετικά διατηρημένα μικρόβια του εντέρου αποκάλυψαν επίσης ότι ο Ότσι ακολουθούσε διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες. Όπως δήλωσε ο Σαρχάν στο Reuters, «η εξαφάνισή τους από τα… “δυτικά έντερα” πιθανότατα συνδέεται με διατροφικές αλλαγές, τη χρήση αντιβιοτικών και τη μειωμένη έκθεση σε φυσικά περιβάλλοντα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο Ότσι ουσιαστικά μας δείχνει τι έχουμε χάσει και ενδεχομένως τι θα θέλαμε κάποια ημέρα να αποκαταστήσουμε για λόγους υγείας».