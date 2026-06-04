Απόλυτη ανατροπή στην Αυστραλία με τον άνθρωπο που είχε αποθεωθεί ως εθνικός ήρωας. Ο 44χρονος, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 είχε καταφέρει να αφοπλίσει τον έναν από τους δράστες της άγριας αντισημιτικής επίθεσης στην παγκοσμίου φήμης παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τον νόμο. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές της αστυνομίας και του τηλεοπτικού δικτύου ABC, ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για άγρια βιαιοπραγία και σωματική επίθεση σε βάρος του ίδιου του του πατέρα.



Σε ερώτηση που έθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε πως δέχθηκε την 15η Μαρτίου «καταγγελία που αφορούσε μια φερόμενη επίθεση, η οποία είχε διαπραχθεί σε μια κατοικία στο Μπανκστόουν (στη μητροπολιτική περιοχή του Σίδνεϋ), την 9η Μαρτίου».



Συμπλήρωσε πως αυτήν την εβδομάδα απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος ενός 44χρονου άνδρα για επίθεση και παρενόχληση. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου την 29η Ιουνίου, διευκρίνισε η αστυνομία. Η αστυνομία δεν γνωστοποιεί στα ΜΜΕ την ταυτότητα των ατόμων σε βάρος των οποίων ασκούνται διώξεις.



Το υποτιθέμενο περιστατικό «είναι μια ψευδής πληροφορία (…) δεν είναι σε καμία περίπτωση πραγματικό», δήλωσε ο Άχμεντ αλ Άχμεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Δεν γνωρίζω τίποτα», συμπλήρωσε. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ διακρίθηκε, τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς αφόπλισε τον έναν από τους δράστες της φονικότερης επίθεσης που έχει γνωρίσει η Αυστραλία εδώ και δεκαετίες, με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, με αντισημιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τις αρχές.



Αυτός ο έμπορος είχε τότε χαρακτηριστεί ήρωας για τη γενναία πράξη του και είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι. Σε μια συλλογή χρημάτων που είχε οργανωθεί προς τιμή του είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια. Σύμφωνα με το ABC που μετέφερε τις δηλώσεις του, ο Άχμεντ εξήγησε πως ήταν απασχολημένος με την υγεία του, καθώς επρόκειτο να υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις για να φροντίσει το χέρι του που είχε τραυματίσει στην επίθεση.



Όπως μεταδίδουν αυστραλιανά ΜΜΕ, τον περασμένο μήνα, οι δύο αδελφοί του είχαν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στο Σίδνεϊ, κατηγορούμενοι πως επιχείρησαν να υποχρεώσουν τον Άχμεντ αλ Άχμεντ να τους δώσει ένα μέρος των χρημάτων της δωρεάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.