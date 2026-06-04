Η μεγάλη παγκόσμια μετανάστευση των υπερπλουσίων φαίνεται πως χάνει απότομα τη δυναμική της, καθώς τα πολιτικά και οικονομικά σοκ που οδηγούσαν τους κροίσους στην αλλαγή φορολογικής κατοικίας αρχίζουν να υποχωρούν. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα της εταιρείας συμβούλων Capgemini, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 6.500 ατόμων με επενδυτική περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, το ποσοστό των πλουσίων που μετακόμισαν ή σχεδιάζουν να μετακομίσουν μειώθηκε δραματικά.



Συγκεκριμένα, μόλις το 25% των ερωτηθέντων παγκοσμίως δήλωσε ότι άλλαξε την κύρια φορολογική του κατοικία το 2025 ή σκοπεύει να το κάνει άμεσα. Το νούμερο αυτό προκαλεί αίσθηση αν συγκριθεί με το εντυπωσιακό 56% του προηγούμενου έτους, αποδεικνύοντας ότι η αγορά περνά πλέον σε μια φάση σταθεροποίησης. Οι παράγοντες που πυροδοτούσαν τις μαζικές φυγές τα προηγούμενα χρόνια, όπως η πολιτική δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ και η κατάργηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος non-dom στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται πως έχουν κάνει τον κύκλο τους.



Η πιο εντυπωσιακή υποχώρηση των τάσεων φυγής καταγράφηκε στη Βρετανία. Το ποσοστό των πλουσίων που ήθελαν να εγκαταλείψουν τη χώρα έπεσε από το 54% το 2024 στο 19% πέρυσι. Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως το κλίμα βελτιώθηκε, αλλά ότι όσοι εκατομμυριούχοι ήθελαν πραγματικά να φύγουν λόγω των νέων μέτρων, όπως ο δισεκατομμυριούχος του χάλυβα Λακσμί Μιτάλ, το έχουν ήδη πράξει.



Στον αντίποδα, η Σινγκαπούρη, που θεωρείται παραδοσιακό καταφύγιο για τον πλούτο, και οι ΗΠΑ παραμένουν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για όσους αποφασίζουν τελικά να μετακομίσουν. Παράλληλα, τα κίνητρα αλλάζουν: οι πλούσιοι πλέον ενδιαφέρονται λιγότερο για τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και περισσότερο για τον σωστό σχεδιασμό της κληρονομιάς τους.

Η Ευρώπη και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναδεικνύονται ως οι πιο σταθερές περιοχές, με μόλις το 23% των πλουσίων να δηλώνει διάθεση μετακίνησης. Αντίθετα, στη Μέση Ανατολή το 13% σχεδιάζει αλλαγή φορολογικής έδρας μέσα στους επόμενους μήνες, αν και η έρευνα διεξήχθη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, γεγονός που αναμένεται να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα στην επόμενη καταγραφή.



Το πιο παράδοξο εύρημα αφορά τη Βρετανία. Αν και έχασε δικούς της κροίσους, είδε μια πρωτοφανή εισροή πλούσιων Αμερικανών, οι οποίοι δήλωσαν απογοητευμένοι από την εγχώρια πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ. Οι αιτήσεις Αμερικανών για βρετανική υπηκοότητα εκτοξεύθηκαν κατά 42% το 2025, φτάνοντας τις 8.800.



Μάλιστα, Αμερικανοί επιχειρηματίες με συνολική περιουσία άνω των 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων προχώρησαν σε μαζικές αγορές πολυτελών διαμερισμάτων στο υπερλούξ συγκρότημα κατοικιών Peninsula του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας ότι το real estate των υπερπλουσίων δεν σταματά ποτέ να κινείται, απλώς αλλάζει κατεύθυνση, σύμφωνα με τους Financial Times.