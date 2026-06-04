Ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας, σε ξεχωριστές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Υγειονομικοί στη Γάζα δήλωσαν ότι ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα σε τέσσερα διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων το σπίτι της οικογένειας αυτής, πριν από το ξημέρωμα. Τουλάχιστον 15 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο για τις επιθέσεις.

«Ξυπνήσαμε από το πλήγμα στις 2:30 π.μ. Βρήκαμε κομμάτια σάρκας, ο κόσμος κοιμόταν. Λένε ότι ο πόλεμος τελείωσε αλλά αυτό δεν ισχύει», δήλωσε στο Reuters ο Χαλίλ Μπατράν, γείτονας της οικογένειας που σκοτώθηκε. Ένα κορίτσι ήταν η μοναδική επιζώσα από την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, δήλωσαν υγειονομικοί στη Γάζα.

«Δεν υπάρχει ασφάλεια στη Γάζα. Κάθε μέρα μας βομβαρδίζουν και μας χτυπούν με πυραύλους. Είναι ανώφελο», πρόσθεσε ο Μπατράν.

Η εκεχειρία, που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τις ισραηλινές επιθέσεις και έχει αφήσει το Ισραήλ να ασκεί τον έλεγχο σε πάνω από τον μισό θύλακα έπειτα από τη σύγκρουση που ξεκίνησε με τις επιθέσεις της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023. Οι έμμεσες συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού, έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι τα πλήγματά του έχουν στόχο να αποτρέψουν επικείμενες επιθέσεις. Δηλώνει επίσης ότι επιτρέπει να εισέρχονται βοήθεια και προϊόντα στη Γάζα. Περίπου 930 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα από τότε που ξεκίνησε η ανακωχή, σύμφωνα με στοιχεία από υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας, που δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων. Η Χαμάς σπανίως δημοσιοποιεί πληροφορίες για θανάτους μεταξύ των μαχητών της.

Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές κατά την ίδια περίοδο, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.