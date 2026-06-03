Σε νέα πολιτική κατεύθυνση φαίνεται να κινείται η Ουγγαρία μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Ορμπαν, καθώς το κυβερνών πλέον κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγιαρ προωθεί την κατάργηση ενός αμφιλεγόμενου κρατικού φορέα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων από την αντιπολίτευση και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πρόκειται για το Γραφείο Προστασίας Κυριαρχίας, έναν οργανισμό που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με αποστολή την παρακολούθηση πιθανών ξένων παρεμβάσεων στην πολιτική ζωή της χώρας.

Το κόμμα Tisza κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο που προβλέπει τη διάλυση του Sovereignty Protection Office (SPO – Γραφείο Προστασίας Κυριαρχίας), το οποίο είχε ιδρυθεί το 2023 από την κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν. Σύμφωνα με το Fidesz, ο οργανισμός είχε ως αποστολή την αξιολόγηση κινδύνων που συνδέονταν με αυτό που χαρακτήριζε ως «αδικαιολόγητη πολιτική ανάμειξη» ξένων οργανισμών.

Ωστόσο, οι επικριτές του υποστήριζαν ότι ο φορέας χρησιμοποιήθηκε ως μέσο στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων και επικριτικών φωνών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωση είχε κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ουγγαρίας για το νομοθετικό πλαίσιο που οδήγησε στη σύστασή του.

Στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί αναφέρεται ότι «Το Sovereignty Protection Office δεν προσφέρει δημόσια υπηρεσία και η δημιουργία του εξυπηρετούσε σαφείς πολιτικούς στόχους», ενώ στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται επίσης ότι «ο πραγματικός σκοπός του Sovereignty Protection Office ήταν η άσκηση πίεσης για πολιτικούς λόγους στους πολίτες, ορισμένους οργανισμούς και μέσα ενημέρωσης».

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το SPO επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημοσίευση μελετών που αντανακλούσαν τις θέσεις του Βίκτορ Ορμπαν σε ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η μεταναστευτική πολιτική και οι σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Μέσα από αυτές τις εκθέσεις και αναλύσεις, ο κρατικός οργανισμός κατηγορούσε στελέχη της αντιπολίτευσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκούς και άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής ότι προωθούσαν ή υπηρετούσαν «εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων».

Το Γραφείο Προστασίας Κυριαρχίας διέκοψε τη δημοσίευση των λεγόμενων «μελετών» του δύο ημέρες πριν από τις εκλογές της 12ης Απριλίου, στις οποίες ο Βίκτορ Ορμπαν υπέστη εκλογική ήττα.