Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) στο Γάζι στο Ηράκλειο, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Σύμφωνα με το cretalive, δυο οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαίο, ακολούθησε λογομαχία και ένας εκ των οδηγών έβγαλε όπλο και να πυροβολήσει.

Από την άλλη το neakriti κάνει λόγο για ληστεία με πυροβολισμούς. Μετά τη ληστεία οι δράστες διέφυγαν με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, με πληροφορίες του neakriti να αναφέρουν κίνηση προς την Αμμουδάρα στο Ηράκλειο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.