Ένας άνδρας σε ηλικία 26 ετών έχασε περίπου 10 εκατοστά από το πέος του και πλέον μιλάει ανοιχτά για αυτό, δίνοντας και απάντηση στα άβολα πειράγματα που δέχεται για το μέγεθος.

Ο Στίβεν Χάμιλ μίλησε στην «This Morning» του ITV και αφηγήθηκε ότι όλα ξεκίνησαν πριν από επτά χρόνια, όταν ήταν 26 ετών.

Ένα πρωινό ξύπνησε και βρήκε το πέος του πρησμένο, αλλά δεν έδωσε σημασία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ημέρας είδε ότι αιμορραγούσε έντονα ανάμεσα στα πόδια του και πήγε στον γιατρό, ο οποίος διέγνωσε λοίμωξη από βακτήρια.

«Είσαι πολύ μικρός για να είναι καρκίνος», του είπε ο γιατρός και έγραψε θεραπεία με αλοιφή από στεροειδή. Η αιμορραγία δεν επανήλθε, αλλά ο Χάμιλ άρχισε να νιώθει αφόρητους πόνους, έγραψε η New York Post.

«Ο μόνος τρόπος για να περιγράψω αυτόν τον πόνο είναι σαν να είχα μια βελόνα και να τρυπούσα συνεχώς το κεφάλι μου κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς καμία ανάπαυλα. Η μόνη φορά που κατάφερα να κοιμηθώ ήταν όταν το σώμα μου τελικά κατέρρευσε δύο μέρες αργότερα, ή όταν έκανα πεντάωρο μπάνιο, επειδή το ζεστό νερό με ανακούφιζε. Ο πόνος ήταν πραγματικά φρικτός», είπε ο Χάμιλ.

Ένα μήνα μετά την επίσκεψη στον γιατρό, ο Χάμιλ λιποθύμησε στο αυτοκίνητο του αδελφού του και ξύπνησε με «αίμα παντού», σε όλο το κάθισμα του αυτοκινήτου και στα παντελόνια του. Αντί να πάει σε νοσοκομείο όμως, επέλεξε να φορέσει πάνα ακράτειας, επειδή παντρευόταν η αδερφή του.

«Δεν ήθελα να χάσω τη μέρα… Το τζιν με βοήθησε να ξεχάσω τον πόνο», είπε ο Χάμιλ, προσθέτοντας ότι την επομένη πήγε στο γιατρό, ο οποίος τον παρέπεμψε σε ογκολόγο, όπου διαγνώστηκε με καρκίνο στο πέος.

Τελικά, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργεία με τους γιατρούς να αφαιρούν περίπου 10 εκατοστά από το πέος του και τονίζοντας ότι αν προχωρήσει σε επέμβαση για να διορθώσει το μέγεθος, ενδέχεται να υποστεί περισσότερη ζημιά στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος.

Ο Στίβεν Χάμιλ, όπως είπε, πλέον έχει μια νέα ζωή στην οποία προσαρμόστηκε, αν και οι σχέσεις έχουν τα «σκαμπανεβάσματά» τους.

«Μαθαίνω ξανά να γνωρίζω το σώμα μου και να επικοινωνώ», είπε, «αλλά αυτό έχει κάνει τις σχέσεις μου πολύ πιο στενές, πολύ πιο βαθιές, κάτι που μάλλον θα έλεγα ότι με κάνει καλύτερο άνθρωπο».

Επίσης, όσον αφορά τις άβολες ερωτήσεις για το μέγεθος, ο Χάμιλ απάντησε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι “δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά αν συνεχίζεις να κοιτάς πίσω”. Η ζωή είναι απλά υπέροχη, απλώς αισθητικά λίγο περίεργη».