Η ΑΕΚ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και σε μια τέτοια περίπτωση θα συμμετέχει στα play off του Champions League, έχοντας τις περισσότερες πιθανότητες από όλες τις ομάδες για πρόκριση στη League Phase.

Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της Stoiximan Super League η Ένωση είναι στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και αν καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο θα πρέπει να ξεπεράσει μόλις έναν προκριματικό γύρο, τα play off, για να βρεθεί στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Και οι πιθανότητες να τα καταφέρει είναι πολύ μεγάλες.

Το Football Meets Data εστίασε στις 54 ομάδες που θα βρίσκονταν στα προκριματικά του Champions League αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν αυτή τη στιγμή και η ΑΕΚ με 72,9% είναι αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες από όλες για την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Στη 2η θέση είναι η Βίκινγκ από τη Νορβηγία με 66% και στην 3η η πορτογαλική Μπενφίκα με 59,4%.