Στο φως έρχεται μια σοβαρή υπόθεση κακοδιαχείρισης και σπατάλης δημόσιου χρήματος στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, σύμφωνα με έκθεση του οικονομικού τμήματος του Ευρωκοινοβουλίου, την οποία επικαλείται το POLITICO, ευρωπαϊκά κόμματα και ιδρύματα δαπάνησαν παράτυπα 1,5 εκατομμύριο ευρώ κατά την προεκλογική περίοδο του 2024.



Το εντυπωσιακό είναι πως σχεδόν όλα τα κόμματα βρέθηκαν να έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς, με εξαίρεση τους Ευρωπαίους Πράσινους και το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα.



Η έκθεση αποκαλύπτει μια σειρά από αιχμηρά σημεία, όπως υπερβολικά κόστη, παραβιάσεις στις δημόσιες συμβάσεις και έμμεση χρηματοδότηση εθνικών κομμάτων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μέρος των χρημάτων αφορούσε αναθέσεις σε τρίτους για περιεχόμενο που αποδείχθηκε ότι είχε δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από τεχνητή νοημοσύνη (AI).



Επιπλέον, καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου κόμματα ζήτησαν επιστροφή χρημάτων για έξοδα που είχαν ήδη καλυφθεί από άλλες πηγές, μια πρακτική που χαρακτηρίζεται ως απόπειρα εξαπάτησης.



Παρά τη σοβαρότητα των ευρημάτων, η διαφάνεια παραμένει περιορισμένη. Τα ονόματα των παραβατών που επέλεξαν να επιστρέψουν τα ποσά χωρίς να ενστούν στα ευρήματα παραμένουν κρυφά. Μόνο ένα μικρό μέρος του ποσού έχει αντιστοιχιστεί δημόσια σε οργανισμούς όπως οι «Πατριώτες» και το Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ.



Η Transparency International προειδοποιεί ότι η πολυπλοκότητα των κανόνων καθιστά δύσκολο τον έλεγχο από τους πολίτες, ενώ οι αρχές δεν επιβεβαιώνουν πόσες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, σύμφωνα με άρθρο του Politico.