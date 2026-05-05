Φόβος υπάρχει στη Σύμη για δύο Αιγύπτιους που κυκλοφορούν ελεύθεροι, παρότι κατηγορούνται ότι προσπαθούσαν να αποπλανήσουν παιδιά και εφήβους στο νησί, προσφέροντας μάλιστα και χρηματικές απολαβές.

Σύμφωνα με το Mega, οι δύο άνδρες προσπάθησαν να αποπλανήσουν ανήλικα παιδιά δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα, συχνάζοντας σε μέρη που είναι έντονη η παρουσία ανηλίκων.

«Πήγε και δωροδόκησε, έλεγε σε παιδάκια πάρε 50€ και έλα να σε… Κυνήγησε το παιδί μου μαζί με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αμφισβήτησε ότι κυνήγησε τα παιδιά μας που ήρθαν τρομοκρατημένα στο σπίτι», ανέφερε κάτοικος, ο οποίος κατήγγειλε και τη στάση της αστυνομίας.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν υπό ισχυρή συνοδεία στο αστυνομικό τμήμα Σύμης και δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο, φωνάζοντας συνθήματα και εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή τους για την υπόθεση.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν το κλίμα έντασης που επικρατεί στο νησί. Κάτοικοι του νησιού ζητούν αυξημένη αστυνόμευση και αυστηρότερους ελέγχους.

Σε βάρος των δύο Αιγυπτίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης των δύο ανδρών.