Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι άνθρωποι του ΟΦΗ, καθώς πήγαν το κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ, με τον οποίο είχε κατακτηθεί το πρώτο τρόπαιο της ομάδας.

Οι Κρητικοί είναι κυπελλούχοι Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας νιώσει για πρώτη φορά αυτή τη χαρά το 1987, όταν είχαν κατακτήσει το τρόπαιο επικρατώντας του Ηρακλή στη διαδικασία των πέναλτι στο ΟΑΚΑ.

Στον πάγκο του ΟΦΗ καθόταν τότε ο Γκέραρντ, ο σπουδαιότερος προπονητής στην ιστορία της ομάδας, με το μυαλό όλων να πηγαίνει σε εκείνον τις τελευταίες μέρες, μετά τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Έτσι, οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να πάνε το τρόπαιο στον τάφο του Γκέραρντ, στο χωριό Ελιά του Ηρακλείου, με τον ιερέα της περιοχής, τον πάτερ Γεώργιο Μπαλτζάκη, να ανεβάζει τις σχετικές φωτογραφίες στο Facebook και να γράφει τα εξής…

«Το Κύπελλο στην Ελιά στον Ευγένιο Γκέραρντ και στο χωριό του, μέσα σε πολύ συγκινητική ατμόσφαιρα τελεσαμε τρισάγιο στη μνήμη του, συγχαρητήρια στην ΠΑΕ ΟΦΗ για την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε όλο τον οργανισμό που λέγεται ΟΦΗ για την τεράστια χαρά που μας έδωσε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια, και τώρα Ευρώπη. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του».