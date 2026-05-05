Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους και drone από το Ιράν, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Οι επιθέσεις έρχονται μετά από σχετική ηρεμία λόγω εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ χαρακτήρισε τις επιθέσεις σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια, δηλώνοντας ότι το κράτος διατηρεί «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» αντίποινας. Οι εξελίξεις συνδέονται με την πρώτη ημέρα αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης για αποκατάσταση κυκλοφορίας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Χθες βράδυ, ιρανικές επιθέσεις με drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε μεγάλη ζώνη πετρελαϊκής βιομηχανίας, η οποία κατασβέστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι αρχές των ΗΑΕ αποδίδουν ξεκάθαρα την επίθεση στο Ιράν, σπάζοντας την σχετική ηρεμία μετά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν και πυροδοτώντας φόβους για ενεργειακή κρίση στα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τα ΗΑΕ να signalίζουν πιθανή στρατιωτική απάντηση εν μέσω αμερικανικής εμπλοκής. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά λόγω της κρισιμότητας των Στενών για την παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά.