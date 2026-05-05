Μια επίσκεψη με ξεχωριστή διπλωματική βαρύτητα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαΐου στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της ΕΡΤ, υποδέχθηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη επίσημη παρουσία επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στις εγκαταστάσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Στο «στρατηγείο» της ενημέρωσης

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του ERTnews. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στον σταθμό, η κ. Γκίλφοϊλ συνομίλησε με στελέχη και δημοσιογράφους, εστιάζοντας στον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης στο σύγχρονο περιβάλλον.

Στιγμιότυπο από την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε η Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ΕΡΤ

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ξενάγησε την πρέσβειρα στους χώρους της δημόσιας τηλεόρασης, αναλύοντας την αποστολή του φορέα στον τομέα της ενημέρωσης και του πολιτισμού.

Η στρατηγική της εξωστρέφειας

Η συγκεκριμένη συνάντηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών επαφών που υλοποιεί η ΕΡΤ. Ο πρόεδρος της εταιρείας έχει ήδη συναντηθεί με τους πρεσβευτές της Ιαπωνίας και της Γερμανίας, ενώ πρόσφατα βρέθηκε στις ΗΠΑ για επαφές με κορυφαία στελέχη ξένων ραδιοτηλεοπτικών δικτύων. Στόχος της διοίκησης παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας της ΕΡΤ στο εξωτερικό μέσα από συνεργασίες υψηλού επιπέδου.