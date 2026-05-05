Η Hellenic Train ανακοινώνει την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης προς τη Φλώρινα, με την υλοποίηση πιλοτικού δρομολογίου την Τρίτη 5 Μαΐου.

Η πλήρης επαναλειτουργία των τακτικών δρομολογίων προγραμματίζεται έως το τέλος Μαΐου.

Στο πλαίσιο της επανέναρξης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο CEO της Hellenic Train, Roberto Rinaudo, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός, συνοδευόμενος από στελέχη του ΟΣΕ, συμμετείχαν σε πιλοτικό δρομολόγιο, το οποίο αναχώρησε από την Έδεσσα στις 11:30 με ενδιάμεση στάση στο Αμύνταιο και άφιξη στη Φλώρινα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train, Roberto Rinaudo, σημείωσε σχετικά: «Η επανέναρξη της σύνδεσης με τη Φλώρινα αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη σιδηροδρομική εξυπηρέτηση της περιοχής. Συνεχίζουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των τοπικών κοινωνιών, παραμένοντας προσηλωμένοι στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών μετακινήσεων».

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της για αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών.