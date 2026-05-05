Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στον αριθμό 23 της Σταδίου, όπου 16 χρόνια πριν, στις 5 Μαΐου του 2010, σημειώθηκε η ανείπωτη τραγωδία της Marfin.

Δεκάδες πολίτες άφησαν λουλούδια, ενώ κοντοστάθηκαν για λίγη ώρα μπροστά στο μικρό μνημείο που στήθηκε εκεί το 2020. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους, ξεχωριστή θέση είχαν οι επιζώντες της τραγωδίας, όπως η Μαρία Καραγιάννη -η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι της φλεγόμενης Μαρφίν και καλούσε σε βοήθεια, καθώς και η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου είναι η μια εκ των τριών νεκρών της Μαρφίν, η οποία κυοφορούσε το παιδί της.

«Ο κόσμος εγκλωβίστηκε μέσα λόγω της συγκέντρωσης και πιστεύω ότι ήταν μια εγκληματική ενέργεια. Άσχετα από τις παραλείψεις και τα λάθη, ήταν μια εγκληματική ενέργεια αυτών που έβαλαν τη φωτιά και κάηκαν τα παιδιά και πολλοί συνάδελφοι ταλαιπωρούνται ακόμα ψυχολογικά και οι οικογένειές τους» ανέφερε ένας συνάδελφος των θυμάτων εκείνη την περίοδο, που βρέθηκε στη Σταδίου.

Όπως είπε, «οι περισσότεροι που γνωρίζω έχουν συνταξιοδοτηθεί και αυτοί γιατί είναι μεγάλοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εργάζονται ακόμα».

Ερωτηθείς αν έχει μιλήσει μαζί τους για το περιστατικό, είπε ότι «είναι μια τραγική εμπειρία, δεν είναι για να τις συζητάς ούτε με αυτούς τους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς. Στην καθημερινότητά τους ήταν σοκαρισμένοι και ταραγμένοι. Δεν μπορούσες να πας να τους πεις ‘τι πώς ένιωσες εκεί’ ας πούμε. Τι να τους πεις;».

Για τους ανθρώπους της τράπεζας το βασικό αίτιο της τραγωδίας «είναι ο εγκλωβισμός, γιατί το κτίριο ήταν παλιό. Η διέξοδος ήταν περιορισμένη, οι δυνατότητες διέξοδου ήταν περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Η έξοδος η κεντρική μπλοκαρίστηκε από τη φωτιά τελείως».

Το χρονικό

Η 5η Μαΐου 2010 συνέπεσε με μία από τις μεγαλύτερες γενικές απεργίες και μαζικές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης και εν μέσω της ψήφισης του πρώτου Μνημονίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin Egnatia Bank στη Σταδίου 23, με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί γρήγορα στις φλόγες και να εγκλωβιστούν εργαζόμενοι στο εσωτερικό του.

Παρά τις προσπάθειες διάσωσης από συναδέλφους και πυροσβέστες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία: η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα, η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσακάλης. Άλλοι υπάλληλοι κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο αρκετοί υπέστησαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα.

Η τραγωδία προκάλεσε ισχυρό σοκ και βαθιά θλίψη στην ελληνική κοινωνία, ενώ προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, θεωρήθηκε ότι αποτέλεσε την «ταφόπλακα» για τις μαζικές κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου. Η επίθεση καταδικάστηκε από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών δεν οδήγησαν σε κάποιο αποτέλεσμα.