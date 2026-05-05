Η στιγμή που ο Πανάγιος Τάφος αποκαλύφθηκε ξανά στα μάτια των επιστημόνων μετά από αιώνες, κουβαλούσε μια ένταση που ξεπερνούσε τα όρια της στατικής μελέτης. Η Αντωνία Μοροπούλου, καθηγήτρια του ΕΜΠ και επικεφαλής της ιστορικής αναστήλωσης στα Ιεροσόλυμα, περιέγραψε με λεπτομέρειες την εμπειρία της ομάδας της κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Παλαιό Φάληρο, εστιάζοντας στην πνευματική και επιστημονική βαρύτητα του εγχειρήματος.

«Όταν ανοίξαμε τον Πανάγιο Τάφο, αισθανόμασταν εγώ και οι συνεργάτες μου να εκλύεται ενέργεια. Τα ευρήματα σε όλες τις τοιχοποιίες διατηρούσαν την ιστορικότητά τους. Το Ιερό Κουβούκλιο αποκαταστάθηκε, η έρευνα συνεχίζεται. Η Ευρώπη ανακήρυξε το έργο ως πρότυπο έργο αναστήλωσης πολιτιστικής κληρονομιάς, το 2018».

Η πρόκληση της αναστήλωσης και η οικονομική διαφάνεια

Η αποκατάσταση του μνημείου, που διήρκεσε από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017, δεν ήταν μόνο ένα τεχνικό στοίχημα αλλά και ένα δείγμα απόλυτης διαχειριστικής ακρίβειας. Η κ. Μοροπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το Ιερό Κουβούκλιο παραδόθηκε χωρίς αποκλίσεις στον προϋπολογισμό, κάτι που λειτούργησε ως εγγύηση για τους διεθνείς χρηματοδότες.

«Ο ακριβής προϋπολογισμός του ήταν 3 εκατ. 450 χιλιάδες ευρώ και τηρήθηκε ακριβώς. Δεν ξεπεράστηκε ούτε κατά ένα ευρώ, ενώ η διαχείρισή του έγινε με απόλυτη διαύγεια στις ιστοσελίδες των τριών χριστιανικών κοινοτήτων. Ήταν το βασικό διαβατήριο για να μπορέσουμε να πείσουμε το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων, στη Νέα Υόρκη, να ξεκινήσει με το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του έργου», εξήγησε η καθηγήτρια.

Ένα μνημείο παγκόσμιας καινοτομίας

Σύμφωνα με την κ. Μοροπούλου, το έργο στα Ιεροσόλυμα απέδειξε ότι η πίστη μπορεί να συμβαδίσει με την υψηλή τεχνολογία. Η διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εργάστηκε υπό συνθήκες συνεχούς προσκυνήματος, τηρώντας ένα εξαιρετικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα.

«Ο Πανάγιος Τάφος είναι Μνημείο όχι μόνο λατρείας, αλλά έρευνας και καινοτομίας. Στεγάζεται από το Ιερό Κουβούκλιο, που βρίσκεται μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, το ιερότερο Μνημείο της Χριστιανοσύνης και όχι μόνο. Πριν από 1700 χρόνια ο Μέγας Κωνσταντίνος ανασκάπτοντας τον Ναό του Αδριανού, αποκάλυψε τον Πανάγιο Τάφο και έφτιαξε το Ιερό Κουβούκλιο σε οκταγωνική μορφή. Παραδώσαμε το Ιερό Κουβούκλιο στα χρώματα της Ανάστασης».

Όπως ανέφερε η ίδια, η αναστήλωση εκτόξευσε την επισκεψιμότητα στους Αγίους Τόπους, με τον αριθμό των προσκυνητών να ανεβαίνει από τα 12 εκατομμύρια στα 50 εκατομμύρια ετησίως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η στήριξη της πολιτείας και η έρευνα

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάμεσά τους ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη. Ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της έρευνας μέσα από τέτοιες δράσεις.

«Θεωρώ σπουδαίο ότι ανοίγει ένας δημόσιος διάλογος για ένα έργο που ξεπερνά τα στενά όρια ενός μοναδικού Μνημείου. Αφορά την πίστη μας, την ιστορία, την επιστήμη, την ευθύνη μας απέναντι στην πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά μας», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, τονίζοντας τη σημασία της ένταξης της επιστημονικής δράσης «Το Εύλογον» στα προγράμματα του υπουργείου για την τεχνολογία.