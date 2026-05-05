Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του μετά τη νέα μάχη που έδωσε -και κέρδισε- με τον καρκίνο και ο Παναθηναϊκός φρόντισε να τον συγχαρεί και να του ευχηθεί τα καλύτερα.

Ο Ιταλός φόργουορντ είχε συγκλονίσει τον κόσμο του μπάσκετ όταν είχε κάνει γνωστό πως θα έπρεπε για δεύτερη φορά να αναμετρηθεί με τον καρκίνο, τον οποίο νίκησε ξανά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι σε θέση να συνεχίσει την καριέρα του.

Στα 34 του χρόνια, ο Πολονάρα, ο οποίος πριν λίγο καιρό είχε ανεβάσει στα social media φωτογραφίες που τον έδειχναν να προπονείται με υπογεγραμμένη φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται και η πράσινη ΚΑΕ δεν παρέλειψε να του ευχηθεί.

«Συγχαρητήρια για τη σπουδαία καριέρα Ακίλε Πολονάρα. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα», ανέφερε το σχετικό μήνυμα του Παναθηναϊκού.