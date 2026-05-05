Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν γυναίκα οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο οδόστρωμα, ύστερα από εμπλοκή του οχήματός της σε επικίνδυνο σημείο έργων.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη 28 Απριλίου στο Αργάσι και καταγράφηκε σε βίντεο που ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των δρόμων στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση προκλήθηκε όταν η ρόδα της μηχανής εγκλωβίστηκε σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας, ένα από τα πολλά σημεία που έχουν δημιουργηθεί λόγω των συνεχιζόμενων τεχνικών έργων στην περιοχή.

Η γυναίκα έχασε ακαριαία την ισορροπία της και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, περαστικοί έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει η κατάλληλη υποστήριξη.