Η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την κατεπείγουσα εισαγωγή της σε νοσοκομείο, ενώ παραμένει υπό κράτηση στο Ιράν. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η ακτιβίστρια είναι πλέον «μεταξύ ζωής και θανάτου», έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της και καρδιακή κρίση.

Η Μοχαμαντί νοσηλεύεται σε καρδιολογική μονάδα στην πόλη Ζαντζάν, στο βορειοδυτικό Ιράν, μετά από επεισόδια απώλειας συνείδησης και σοβαρή καρδιακή επιβάρυνση. Το ίδρυμα που φέρει το όνομά της ανέφερε ότι η πίεσή της παραμένει ασταθής και ότι χρειάζεται επειγόντως μεταφορά στην Τεχεράνη, ώστε να εξεταστεί από την ιατρική ομάδα που την παρακολουθεί.

Η 54χρονη ακτιβίστρια κρατείται ξανά από τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά της η υγεία της έχει επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες. Οι συγγενείς και οι υποστηρικτές της καταγγέλλουν ότι η παραμονή της στη φυλακή, χωρίς την απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη.

Ποια είναι η Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί είναι μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Έχει αφιερώσει τη δράση της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, στην αντίσταση απέναντι στην καταπίεση και στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Για τη δράση της αυτή τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή.

Η ίδια έχει περάσει μεγάλα διαστήματα στη φυλακή εξαιτίας της ακτιβιστικής της δράσης και έχει γίνει διεθνές σύμβολο αντίστασης απέναντι στο ιρανικό καθεστώς. Παρά τις επανειλημμένες φυλακίσεις, τις απεργίες πείνας και τα σοβαρά προβλήματα υγείας, συνέχισε να καταγγέλλει τις παραβιάσεις δικαιωμάτων στο Ιράν και να στηρίζει το κίνημα των γυναικών της χώρας.