Η οδός στη Νέα Υόρκη όπου ένας ομογενής αστυνομικός πέρασε τα παιδικά του χρόνια μετονομάστηκε προς τιμήν του τη Δευτέρα, ακριβώς πέντε χρόνια μετά την ημέρα που χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στον αυτοκινητόδρομο Long Island Expressway.

Η γωνία της 42ης Οδού και της 23ης Λεωφόρου στην Αστόρια του Κουίνς θα ονομάζεται πλέον επίσημα «Detective Anastasios Tsakos Way», φέρνοντας τον 43χρονο παντρεμένο πατέρα δύο παιδιών πίσω στο σπίτι του, όπως είπε η χήρα του κατά τη διάρκεια της συγκινητικής τελετής.

«Εδώ έζησε ο Τάσος όταν ήταν έφηβος. Εδώ έζησε όταν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά και εδώ περάσαμε το πρώτο έτος του γάμου μας», είπε η Ειρήνη Τσάκου.

«Από σήμερα και στο εξής, ο Αναστάσιος Τσάκος θα είναι για πάντα μέρος αυτής της γειτονιάς», συνέχισε.

«Κάθε άνθρωπος που περνάει με το αυτοκίνητο ή περπατά σε αυτά τα πεζοδρόμια θα βλέπει το όνομά του και θα ξέρει ότι ένας αφοσιωμένος αστυνομικός, ένας πιστός σύζυγος και ένας στοργικός πατέρας κάποτε αποκαλούσε αυτό το μέρος σπίτι του», είπε.

«Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι ένας καλός άνθρωπος άφησε αυτόν τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκε».

Ο πατέρας δύο παιδιών – με 14 χρόνια υπηρεσίας στην αστυνομία της Νέας Υόρκης και μέλος της ελίτ μονάδας Highway 3 Patrol της αστυνομίας – ανταποκρινόταν σε ένα τροχαίο ατύχημα στις 27 Απριλίου 2021, γύρω στις 2 π.μ., στον αυτοκινητόδρομο, όταν χτυπήθηκε μετωπικά από ένα όχημα που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Η μεθυσμένη οδηγός του Volkswagen, Τζέσικα Μποβέ, συνέχισε την πορεία της, αλλά σταμάτησε από την αστυνομία λίγο αργότερα και συνελήφθη.

On the 5th anniversary of his passing, we remember our fallen hero, Detective Anastasios Tsakos, who was killed in the line of duty.



We will #NeverForget his service and dedication to the people of New York City. pic.twitter.com/aqKCEwEUdE — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 27, 2026

Ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και είχε καταναλώσει αλκοόλ όταν χτύπησε τον Τσάκο.

Η Μποβέ, σήμερα 37 ετών, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2023 για ανθρωποκτονία από αμέλεια με επιβαρυντικές περιστάσεις, ανθρωποκτονία από αμέλεια με όχημα και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο. Εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών, σύμφωνα με τη New York Post.

«Είναι μια πληγή που δεν θα επουλωθεί ποτέ, ανεξάρτητα από το πόσες οδούς ονομάζουμε, πόσες πλακέτες κρεμάμε ή πόσα ελικόπτερα αφιερώνουμε», δήλωσε η επίτροπος της Αστυνομίας, Τζέσικα Τις, κατά τη διάρκεια της τελετής ονομασίας της οδού.

«Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που κάνουμε αυτά τα πράγματα», συνέχισε. «Τα κάνουμε για να γιορτάσουμε μια ζωή γεμάτη πάθος, με αφοσίωση και με απεριόριστη αγάπη για εσάς και για όλα όσα χτίσατε μαζί. Εσείς και όλοι οι αγαπημένοι του Αναστάσιου θα είστε για πάντα μέρος αυτού του τμήματος».