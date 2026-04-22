Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που συντονίζει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη σύγκρουση με το Ιράν, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, υπογραμμίζοντας ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται «σε ετοιμότητα», καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει αυξημένη.

Στην ανάρτηση περιλαμβανόταν και βίντεο με εικόνες από πολεμικά αεροσκάφη, ναυτικές μονάδες και αμερικανικά στρατεύματα σε δράση, ενώ εμφανίζεται και ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σε ενημέρωση μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεθ.

Ο ναύαρχος Κούπερ σημείωσε ότι «Εξοπλιζόμαστε. Ανανεωνόμαστε και προσαρμόζουμε τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες μας», προσθέτοντας πως «Δεν υπάρχει στρατός στον κόσμο που να προσαρμόζεται όπως εμείς και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, η οποία επρόκειτο να λήξει σήμερα.