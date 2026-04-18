Αναρτήσεις και δηλώσεις για συμφωνίες, απειλές, σειρά δηλώσεων και διαψεύσεων. Συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση, άνοιγμα Στενών του Ορμούζ, προειδοποιήσεις για ξανακλείσιμο, αποκλεισμός λιμανιών: Το τοπίο παραμένει θολό από τι μέλλει γενέσθαι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, η Τεχεράνη χθες ανακοίνωσε το πλήρες άνοιγμα για εμπορικά πλοία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ – που το Ιράν έκλεισε μετά την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Εντούτοις σήμερα, σε μια ακόμη ανατροπή των εξελίξεων, η Ισλαμική Δημοκρατία απείλησε να κλείσει τα Στενά αν οι ΗΠΑ διατηρήσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Χθες η ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές και την Ουάσινγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι «πολύ κοντά» και να ισχυρίζεται ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του, ένα βασικό σημείο στις διαπραγματεύσεις.

«Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».

Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι δέχτηκε να μεταφερθούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε άλλη χώρα, και προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να κλείσουν ξανά. «Αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοιχτά», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ με ανάρτηση στο Χ. Πρόσθεσε ότι τα πλοία, σε κάθε περίπτωση, θα διέρχονται από τα Στενά με «την άδεια του Ιράν».

Οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλούν

Η ανακοίνωση του Ιράν χθες Παρασκευή για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών για εμπορικά πλοία για όλη τη διάρκεια της εκεχειρίας, που συνέπεσε με την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον Λίβανο, έφερε επιφυλακτικές ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Η άμεση αντίδραση της αγοράς στην ιρανική ανακοίνωση έφερε μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου και άνοδο στις τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές χρηματογοράς, μετά από πέντε εβδομάδες καταστροφικού πολέμου και κλυδωνισμών στην παγκόσμια οικονομία.

«Ευχαριστώ!» αντέδρασε αμέσως ο Τραμπ και σε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, είπε μεταξύ άλλων ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμένει «πλήρως σε ισχύ» μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων και ότι θα «συνεχιστεί» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υπό την αιγίδα του Πακιστάν, για την οργάνωση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, μετά από ένα πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σήμερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, ο πρόεδρος των δήλωσε ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας ότι θα ίσως παρατείνει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

«Φτάνει πια»

Αυτή είναι η πρώτη φορά από την έναρξη των ισραηλινο-αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου που οι μάχες έχουν σταματήσει σε όλα τα μέτωπα του πολέμου.

Στον Λίβανο, πολλοί εκτοπισμένοι ξεκίνησαν ήδη από χθες Παρασκευή για να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο νότιο τμήμα της χώρας ή στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργια του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει» τη δουλειά του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός παραμένει παρών στον Λίβανο, εκτεινόμενος δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Αλλά ο Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε για αυτή την δεκαήμερη εκεχειρία στον Λίβανο, σε ασυνήθιστο έντονο φως εναντίον του συμμάχου του έγραψε: «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το κάνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει πια!!!».

Η κατάπαυση των εχθροπραξιών ξεκίνησε χθες μετά από ενάμιση μήνα συγκρούσεων που άφησαν σχεδόν 2.300 Λιβανέζους νεκρούς και πάνω από από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους. Χθες Παρασκευή, ο νότιος αυτοκινητόδρομος ήταν γεμάτος με μια μακρά ουρά αυτοκινήτων, γεμάτων με στρώματα και έπιπλα.

Αλλά ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε με ενδεχόμενες νέες εκκενώσεις πληθυσμού στον νότιο Λίβανο, και χθες, πρώτη μέρα εφαρμογής αυτής της εκεχειρίας, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ωστόσο, ανέφερε έναν θάνατο σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα της χώρας.