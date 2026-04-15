Η Ρωσία είναι έτοιμη να αντισταθμίσει και να ισοσκελίσει το ενεργειακό έλλειμμα της Κίνας και άλλων χωρών, ιδίως της Ασίας, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε σήμερα, Τετάρτη 15/4 καθώς επισκέπτεται το Πεκίνο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας του.

Ακόμη, ο κ. Λαβρόφ επιβεβαίωσε την επίσκεψη που αναμένεται να κάνει στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται έτσι να υποδεχθεί, τον έναν μετά τον άλλον, τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ -η αναβληθείσα επίσκεψή του αναμένεται πλέον να γίνει στα μέσα του Μαΐου- και τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εντάσεων και συγκρούσεων.