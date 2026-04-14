Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση μέσω των διαδικασιών ασύλου από τον αραβικό κόσμο έχει καταστήσει τη Γερμανία λιγότερο ασφαλή, ειδικά για τις γυναίκες, παραδέχθηκε ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Εσωτερικών, Κριστόφ ντε Βρις (CDU). Ο ίδιος έκανε λόγο για «ανησυχητικά υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας», ιδιαίτερα μεταξύ των μεταναστών αραβικής καταγωγής που εισήλθαν στη χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών και τον δείκτη TVBZ, ο οποίος μετράει την εγκληματικότητα ανά 100.000 κατοίκους σε διάφορες ομάδες, για τα βίαια εγκλήματα το ποσοστό των Σύρων υπόπτων είναι κατά 11 φορές υψηλότερο από αυτό των Γερμανών, ενώ στα σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα στην κορυφή βρίσκονται οι Αφγανοί, κατά 14 φορές συχνότερα από ό,τι οι Γερμανοί.

«Η μετανάστευση μέσω των διαδικασιών ασύλου από τον αραβικό κόσμο την τελευταία δεκαετία έχει καταστήσει τη χώρα μας λιγότερο ασφαλή, ειδικά για τις γυναίκες», δήλωσε ο Κριστόφ ντε Βρις στην εφημερίδα BILD, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι αλλοδαποί ύποπτοι παρουσιάζουν «εξαιρετικά υψηλή υπερεκπροσώπηση» σε εγκλήματα βίας και σεξουαλικά αδικήματα, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από 43% και 39,6% αντίστοιχα. «Το ποσοστό εγκληματικότητας σε αυτές τις δύο κατηγορίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό μεταξύ των Σύρων, των Αφγανών, των Ιρακινών και των Μαροκινών -των ομάδων μεταναστών που έχουν έρθει στη Γερμανία κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια», σημείωσε ο υφυπουργός, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι οι περισσότερες ομάδες μεταναστών, ιδίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νότιας Αμερικής και περιοχών της Ασίας «ζουν νόμιμα και ειρηνικά» στη Γερμανία.

Ο Κριστόφ ντε Βρις διευκρίνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ο δείκτης TVBZ δεν αφορά νομικά δεσμευτικές καταδίκες, αλλά μόνο υπόπτους για αδικήματα και μελετά κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η κατάσταση στέγης και το καθεστώς παραμονής στη χώρα.