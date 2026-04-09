Ένα drone του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών εντοπίστηκε σήμερα να πετά πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα πτήσεων, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή. Η παρουσία του drone καταγράφηκε μέσω της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη επιτήρηση σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Το drone τύπου Νόρθροπ Γκρούμαν MQ-4C Triton απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Σιγκονέλα στη Σικελία, όπου διατηρεί παρουσία το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σε συνεργασία με την ιταλική αεροπορία. Πρόκειται για ένα προηγμένο μη επανδρωμένο σύστημα επιτήρησης, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί σε υψόμετρα άνω των 50.000 ποδιών για περισσότερες από 24 ώρες, ενώ η εμβέλειά του φτάνει τα 7.400 ναυτικά μίλια.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της πλατφόρμας Flightradar24, το drone παρέμεινε για περισσότερες από δύο ώρες πάνω από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, πραγματοποιώντας εκτεταμένη επιτήρηση της περιοχής. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η ένταση έχει κλιμακωθεί σημαντικά, μετά την απόφαση του Ιράν να διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Η Τεχεράνη προχώρησε σε αυτή την ενέργεια ως αντίποινα για τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο την προηγούμενη ημέρα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς ενέργειας διεθνώς. Παράλληλα, ο ιρανικός ναυτιλιακός οργανισμός προειδοποίησε για «πιθανές συγκρούσεις με ναυτικές νάρκες», εντείνοντας περαιτέρω το κλίμα ανησυχίας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης της εταιρείας Κπλερ, πέντε φορτηγά πλοία χύδην φορτίου διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να καταγραφεί διέλευση δεξαμενόπλοιων πετρελαίου ή φυσικού αερίου, γεγονός που αποτυπώνει τον αντίκτυπο της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία και τις ενεργειακές ροές, όπως τονίζει το Sky News.