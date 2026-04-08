Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της κρίσης με το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις και τις προοπτικές για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι η τηλεφωνική συνομιλία επικεντρώθηκε κυρίως στην εκεχειρία που ανακοινώθηκε από χθες το βράδυ στο πλαίσιο των εξελίξεων που σχετίζονται με το Ιράν, καθώς και στις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι ηγέτες συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή μας, με επίκεντρο την εκεχειρία που κηρύχθηκε χθες το βράδυ σε σχέση με το Ιράν.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εκεχειρία, ο Πρόεδρός μας δήλωσε ότι, μετά από 40 ημέρες που ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και ταραχώδεις για ολόκληρο τον κόσμο, το παράθυρο ευκαιρίας δύο εβδομάδων που άνοιξε πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο για την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας και δεν πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να υπονομευθεί η διαδικασία.

Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος που διεξάγονται σε συνεργασία με φιλικές και αδελφικές χώρες, με επικεφαλής το Πακιστάν»